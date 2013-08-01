الأسد للجيش السورى: لو لم نكن واثقين بالنصر لما امتلكنا القدرة على الصمود

قال الرئيس السورى بشار الأسد اليوم الخميس إنه واثق من النصر على المعارضين فى الحرب الأهلية المستمرة منذ 28 شهرا التى قتل فيها أكثر من 100 ألف وتسببت فى فرار نحو مليونى شخص إلى الخارج.

وسيطر المعارضون على مساحات كبيرة من الأراضى لكن قوات الأسد نفذت هجوما مضادا فى الأسابيع الأخيرة وأبعدتهم عن محيط العاصمة دمشق واستعادت السيطرة على عدة بلدات بالقرب من الحدود مع لبنان.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن الأسد قوله "لو لم نكن واثقين بالنصر لما امتلكنا القدرة على الصمود ولما كانت لدينا القدرة على الاستمرار بعد أكثر من عامين على العدوان."

ووصف الأسد الانتفاضة ضد أربعة عقود من حكم عائلته بأنها مؤامرة مدعومة من الخارج ينفذها "إرهابيون" إسلاميون. وعندما بدأت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية فى مارس 2011 أدت الحملة العسكرية فى نهاية الامر الى انتفاضة مسلحة.

> وقال الاسد موجها حديثه للضباط فى الذكرى السنوية الثامنة والستين لتأسيس الجيش العربى السورى "أظهرتم وما تزالون شجاعة نادرة فى مواجهة الإرهاب وذيوله وأذهلتم العالم أجمع بصمودكم وقدرتكم على تذليل الصعاب وتحقيق الانجازات معبرين عن رجولة قل نظيرها فى مواجهة أشرس حرب همجية شهدها التاريخ الحديث."