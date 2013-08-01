نيجيريا تعتقل المئات وتصادر عشرات السفن المتورطة في سرقة البترول الخام

كتب : أ ش أ منذ 24 دقيقة

أعلن الجيش النيجيري اعتقال 608 من لصوص البترول، الذين يقومون بسرقته من خلال إحداث ثقوب في الأنابيب التي تنقله، ثم يقومون بتكريره في مصافي صغيرة غير قانونية، وبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وذلك خلال 594 حملة أمنية في الفترة من يناير إلى يوليو الماضي.

وقال المتحدث العسكري بمنطقة دلتا النيجر، بجنوب البلاد الغني بالبترول والغاز، أونيميا نواتشوكو إن رجال الجيش تمكنوا خلال هذه الفترة من مصادرة 24 سفينة و861 قاربا تستخدم في تهريب البترول، بالإضافة إلى تدمير 748 مصفاة غير قانونية تستخدم في تكرير البترول المسروق.

وجاءت تصريحات المتحدث العسكري، بعد يومين من إعلان مبادرة الشفافية الصناعية بنيجيريا أن البلاد خسرت 11 مليار دولار، بين عامي 2009 و2011، بسبب سرقة البترول وإتلاف الأنابيب أثناء قيام اللصوص بالسرقة.

وأكد رئيس المبادرة ليدم ميتي، فقدان أكثر من 138 مليون برميل من البترول الخام في هذه الفترة، الأمر الذي رفع حجم الخسائر إلى 11 مليار دولار.