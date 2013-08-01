أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

حرس الحدود تدمر 38 “بيارة” لتهريب المواد البترولية بسعة 3 مليون لتر

Google+ Print
حرس الحدود تدمر 38 “بيارة” لتهريب المواد البترولية بسعة 3 مليون لتر حرس الحدود تدمر 38 “بيارة” لتهريب المواد البترولية بسعة 3 مليون لتر

 

أرشيفية

قامت عناصر حرس حدود بنطاق الجيش الثانى الميدانى بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من إكتشاف وإتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتدمير عدد “38″ بيارة لتخزين المواد البترولية على النحو التالى “ عدد 28 بيارة سولار تحتوى على عدد 634.000 لتر سولار ، 10 بيارة بنزين بأبعاد وأعماق مختلفة بإجمالى سعة تخزينية 2.600.000 لتر (سولار/بنزين)”

يأتى ذلك فى ظل الجهود المكثفة التى تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية كأحد أهم مهامها الرئيسية لإجهاض جميع المخططات والمحاولات التى تهدف إلى تقويض إستقرار أمن المجتمع والإضرار بالأمن القومى المصرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا