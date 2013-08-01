البحث الجنائى: مصرع صاحب محل العطور و3 من ابناءه فى أحداث الموسكى

أكد المستشار أحمد رشاد رئيس نيابة حوادث وسط القاهرة أن البحث الجنائى الخاص باحداث الموسكى والذى اسفر عن مصرع 15 شخصا فى إشتباكات بين بائعين وصاحب محل عطور بالموسكى ، منهم 13 شخص لقوا مصرعهم حرقا داخل محل العطور ، حيث تبين أن صاحب المحل و3 من ابناءه لقوا مصرعهم فى الحادث كما كشفت تحريات المباحث الجنائية ان من بين المتوفين بعض الزبائن الذين تم حصارهم داخل المحل من قبل المتهمين .

وكان المستشار أحمد عبد العزيز مدير نيابة حوادث وسط القاهرة قد أمر بحبس كلا من محمد مخيمر 30 سنة وشهرته ” محمد الارهابى بائع و أسامه مقبول 32 سنة وشهرته ” أبو دراع ” بائع ومصطفى خاطر 25 سنة بائع وجميعهم اقارب من عائلة الطوابية بالصعيد 4 ايام على ذمة التحقيقات لإتهامهم بقتل 13 شخص كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار 9 أخرين .