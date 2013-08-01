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حظر أكبر حزب إسلامي في بنجلاديش

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حظر أكبر حزب إسلامي في بنجلاديش حظر أكبر حزب إسلامي في بنجلاديش

أعلنت المحكمة العليا في بنجلاديش حظر أكبر حزب إسلامي في البلاد (الجماعة الإسلامية).

وقال القاضي “معظم حسين” المكلف بهذا الملف – حسبما ذكر راديو “فرنسا الدولي” اليوم الخميس – إن هذه الجماعية غير قانونية ، موضحًا أن برنامج الحزب يناقض دستور البلاد.

وأضاف الراديو أن هذا الإعلان يأتي عقب ادانة العدالة في بنجلاديش للعديد من قادة هذا الحزب.

يذكر أن محكمة الجرائم الدولية في بنغلاديش حكمت مؤخرًا على الأمير السابق لحزب الجماعة الإسلامية “غلام عزام” بالسجن 90 عاما بتهمة ارتكاب جرائم بحق الإنسانية خلال حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971.

وكانت مناطق في بنغلاديش قد شهدت إضرابا دعت إليه الجماعة، كما نظمت مظاهرات احتجاجية قبيل صدور الحكم. ولا تجد هذه المحكمة تأييدا من الأمم المتحدة، رغم اسمها الذي يوحي بذلك ، كما قالت هيومن رايتس ووتش إن إجراءاتها قاصرة عن المعايير الدولية.

يشار إلى أن المعارضة انتقدت هذه المحاكمات باعتبارها ذات دوافع سياسية تهدف إلى تصفية الحسابات القديمة بدلا من تحقيق العدالة.

أ ش أ

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