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بالصور| "ورد الخال": لا مانع أن أكون الزوجة الثانية وأتمنى العمل مع عز والسقا

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بالصور| "ورد الخال": لا مانع أن أكون الزوجة الثانية وأتمنى العمل مع عز والسقا بالصور| "ورد الخال": لا مانع أن أكون الزوجة الثانية وأتمنى العمل مع عز والسقا

كتب : فاطمة النشابي منذ 50 دقيقة

استضاف الإعلامي نيشان، في حلقة الأمس من برنامج "أنا والعسل"، الذي يعرض على قناتي "الحياة 2" و "LBC" اللبنانية، الفنانة ورد الخال، التي أعلنت أنها بلغت 41 عامًا، مؤكدة أنها لا تمانع أن تكون "الزوجة الثانية"، ولكنها قالت في المقابل إنها غير مهووسة بالرجال، موضحة عدم وجود مشكلة لديها إن كان حبيبها من عرق آخر أو دين مغاير لدينها، وأوضحت أن تربيتها كانت في بيت به مزيج من الثقافات والأديان والجنسيات، فهي من أم مسلمة وأب مسيحي، وتربت على عدم التعصب، واصفة تربيتها بأنها "تربية صحية".

وأكدت ورد الخال أنها تتمنى العمل مع النجمين المصريين أحمد عز وأحمد السقا، معترفة بأن هناك تنافساً في المهنة ولكنه لا يصل لحد الكراهية، ووصفت سيرين عبدالنور ونادين الراسي بأنهن زميلتين لها، ورداً على سؤال حول المسلسل الأكثر مشاهدة قالت أن ما يتم تناقله هو أن مسلسل "لعبة الموت" هو الأعلى مشاهدة، قائلة إنها لم تهنئ سيرين، وفي المقابل لا أحد يوجه لها التهنئة.

وعن تقديمها لشخصية بديعة مصابني في نفس الوقت الذي تقدم فيه سلاف فواخرجي الشخصية ذاتها، قالت ورد بأنه لا يوجد خلاف بل منافسة، موضحة أن مسلسلها سيقدم حكاية نجيب الريحاني وقصته مع بديعة، بينما سلاف ستقدم سيرة حياة مصابني، وحول ما قالته سلاف بإن ورد لن تنجح قالت: "سننتظر ونحكم على النتيجة".

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