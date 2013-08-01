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رئيس النادى العام يوافق على مشروع علاج العاملين بنوادى هيئة قناة السويس

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رئيس النادى العام يوافق على مشروع علاج العاملين بنوادى هيئة قناة السويس رئيس النادى العام يوافق على مشروع علاج العاملين بنوادى هيئة قناة السويس

وافق المهندس عصام متولى رئيس مجلس إدارة النادى العام بهيئة قناة السويس على مشروع العلاج الذى قدمته النقابة المستقلة للعاملين بأندية هيئة قناة السويس وذلك بتخصيص مستشفى لعلاج العاملين، جاء ذلك أثناء الإفطار الجماعى الذى نظمه النادى العام للعاملين بأندية هيئة قناة السويس بنادى الجولف مساء أمس الأربعاء.

وقال كرم عبدا لحليم رئيس النقابة المستقلة للعاملين بأندية قناة السويس، إن رئيس النادى العام وافق على مشروع العلاج للعاملين وزيادة بدل الانتقال للعاملين بعد موافقة الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة، مشيرا إلى إن الإفطار السنوى للنادى العام حضرة المهندس عصام متولى رئيس النادى العام وصلاح سليمان أمين الصندوق بالنادى العام ولفيف من العاملين.

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