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وصول 9400 طن بوتجاز لموانئ السويس

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وصول 9400 طن بوتجاز لموانئ السويس وصول 9400 طن بوتجاز لموانئ السويس

قال اللواء حسن فلاح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن موانئ السويس شهدت صباح اليوم حركة ملاحية مرتفعة بوصول عدد من السفن التجارية والبضائع، كما وصل إلى ميناء الزيتيات السفينة " MAR MAR JAZZ "، وعلى متنها 9400 طن بوتاجاز، ووصل 2400 رأس جمل إلى ميناء الأدبية قادما من جبوتى.

وتابع رئيس الهيئة لـ"اليوم السابع" أن ميناء بور توفيق استقبل 12 ألف طن بضائع قادمة على السفينة "BATWL "، فيما غادرت السفينة "أم الخير" ميناء الأدبية على متنها 12 ألف طن إلى العقبة والسفينة "زبيده" على متنها 4500 طن زيوت نخيل.

ووصل إلى الأدبية 71 شاحنة تركية، وغادر 9400 راكب بميناء سفاجا على العبارة "محبة"، و240 راكبا على العبارة "القاهرة"، ووصول 466 معتمرا ومغادرة 258 معتمرا على العبارة "عمان".

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