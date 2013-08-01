هل يمكن الإصابة بالصفراء دون وجود فيروسات أو تليف بالكبد؟

يسأل أسامة هيبة، 66 عاما، أعانى من ارتفاع نسبة الصفراء بالدم دون معرفة السبب رغم عدم وجود تليف فى الكبد ولا يوجد فيروسات؟.

يقول الدكتور رضا الوكيل، أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بطب عين شمس، الصفراء نتيجة زيادة نسبة الصفراء بالدم مثل تكسير كرات الدم الحمراء إما نتيجة الإصابة ببعض الطفيليات كالملاريا، أو نتيجة لوجود خلل فى تركيب كرات الدم الحمراء مثل الخلايا المنجلية أو أنيميا الفول أو الإصابة ببعض الفيروسات أو وجود أجسام مضادة بالدم.

كل ذلك يؤدى إلى ارتفاع نسبة الصفراء بالدم، وقد تحدث ذلك نتيجة إصابة خلايا الكبد نفسها ببعض الفيروسات مثل الفيروسات الكبدية أو الفيروسات الأخرى "مثل ابيشتين بار فيروس" أو بعض الطفيليات مثل الطفيليات التى تصيب الكبد وتسبب الخراج الأميبى وهناك بعض المواد الكيماوية التى تؤثر على الكبد مثل بعض مضادات الروماتيزم أو المضادات الحيوية مثل الريماكتان والأرثروميسين، وبعض الإصابات البكتيرية مثل خراج الكبد البكتيرى، وهناك الصفراء الانسدادية، التى تحدث من انسداد القنوات المرارية، والجهاز المرارى، على رأسها حصوات المرارة وأورام القنوات المرارية وأورام الكبد وبعض الأمراض الأخرى مثل الالتهاب الكبدى المزمن الناتج عن المناعة الذاتية والتهابات القنوات المرارية التليفية الأولية وتليف الكبد الصفراوى الأولى.

وهناك بعض الطفيليات التى تسبب انسداد القنوات المرارية مما يؤدى إلى الصفراء وعلى رأسها ديدان الفاشيولا والأكياس المائية الناتجة عن مرض هيداتيد وقد تسبب ديدان الإسكارس فى بعض الأحيان انسداد فى فتحة القنوات المرارية مما يسبب الصفراء وهناك بعض أسباب الإصابة بالصفراء نتيجة العيوب الخلقية الوراثية فى الجهاز المرارى أو وجود اختلال فى التمثيل الغذائى لمادة الصفراء فى خلايا الكبد، ونظرا لتعدد أسباب الإصابة بالصفراء فإن التشخيص يعتمد أساسا أخذ تاريخ مرضى جيد والفحص الإكلينيكى الدقيق معززا بإجراء الفحوص بتحديد نسبة الصفراء الكلية والصفراء المباشرة، حيث إن الصفراء المباشرة ترتفع نسبتها فى الصفراء الانسدادية كما يجب إجراء تحليل الأنزيمات الكبد وفيروسات الكبد، وكذلك يجب إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية للكشف عن الانسداد الموجود فى القنوات المرارية أو حصوات المرارة ويمكن اللجوء إلى الأشعة المقطعية أو الفحص بالرنين المغناطيسى بالصبغة على القناة المرارية لاستكمال التشخيص، ويتم العلاج طبقا للحالة.