أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إحالة “قناص الاخوان” إلى الجنايات لإتهامه بقتل المتظاهرين أمام الإرشاد

Google+ Print
إحالة “قناص الاخوان” إلى الجنايات لإتهامه بقتل المتظاهرين أمام الإرشاد إحالة “قناص الاخوان” إلى الجنايات لإتهامه بقتل المتظاهرين أمام الإرشاد

 أحالت نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشارين تامر العربى وإسماعيل حفيظ، مصطفى أحمد 28 سنة والمعروف إعلاميا بإسم ” قناص الاخوان ” فى قضية قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم خلال ثورة 30 يونيو.

وكانت النيابة قد باشرت تحقيقاتها فى جريمة مقتل 9 أشخاص من المتظاهرين وإصابة عشرات الآخرين منهم بأسلحة نارية، أمام مقر مكتب إرشاد الإخوان مؤخرا، على خلفية المظاهرات الحاشدة التى انطلقت ضد الجماعة وحكم الرئيس المعزول محمد مرسى
> كشفت تحقيقات إسماعيل حفيظ رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية مع قناص الإخوان الذى تم إلقاء القبض عليه من قبل المتظاهرين فى أحداث اشتباكات مكتب أرشاد جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم ، أنه كان يوجد 250 شخصا أعلى مبنى الإرشاد يحملون البنادق الخرطوش الآلى وأنهم قاموا بتوصيل الكهرباء بسور مبنى الإرشاد.

كما كشفت التحقيقات، أنهم قاموا بتجهيز عدد من خراطيم المياه لمواجهة أى نيران تلقى على مبنى الإرشاد وللمساعدة فى إطفائها فى الحال، وعقب نفاذ الذخيرة من معظم الموجودين بالمقر قاموا بالهروب من الأبواب الخلفية لمبنى الإرشاد ولم يتمكن المتهم من الهرب، حيث تم إلقاء القبض على من قبل المتظاهرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا