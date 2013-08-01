إحالة “قناص الاخوان” إلى الجنايات لإتهامه بقتل المتظاهرين أمام الإرشاد

أحالت نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشارين تامر العربى وإسماعيل حفيظ، مصطفى أحمد 28 سنة والمعروف إعلاميا بإسم ” قناص الاخوان ” فى قضية قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم خلال ثورة 30 يونيو.

وكانت النيابة قد باشرت تحقيقاتها فى جريمة مقتل 9 أشخاص من المتظاهرين وإصابة عشرات الآخرين منهم بأسلحة نارية، أمام مقر مكتب إرشاد الإخوان مؤخرا، على خلفية المظاهرات الحاشدة التى انطلقت ضد الجماعة وحكم الرئيس المعزول محمد مرسى

> كشفت تحقيقات إسماعيل حفيظ رئيس نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية مع قناص الإخوان الذى تم إلقاء القبض عليه من قبل المتظاهرين فى أحداث اشتباكات مكتب أرشاد جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم ، أنه كان يوجد 250 شخصا أعلى مبنى الإرشاد يحملون البنادق الخرطوش الآلى وأنهم قاموا بتوصيل الكهرباء بسور مبنى الإرشاد.

كما كشفت التحقيقات، أنهم قاموا بتجهيز عدد من خراطيم المياه لمواجهة أى نيران تلقى على مبنى الإرشاد وللمساعدة فى إطفائها فى الحال، وعقب نفاذ الذخيرة من معظم الموجودين بالمقر قاموا بالهروب من الأبواب الخلفية لمبنى الإرشاد ولم يتمكن المتهم من الهرب، حيث تم إلقاء القبض على من قبل المتظاهرين.