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زوج ابنة الشاطر ينضم إلى “إخوان بلا عنف”

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زوج ابنة الشاطر ينضم إلى “إخوان بلا عنف” زوج ابنة الشاطر ينضم إلى “إخوان بلا عنف”

2012-634802062943765068-376نفت حركة “إخوان بلا عنف” الأنباء التي ترددت عن أن زوج ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وراء تدشين الحملة لسحب الثقة من المرشد.

وأعلنت الحركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” أن محمد الحديدي زوج ابنة خيرت الشاطر ” مهندس معماري ” انضم للحركة مؤخرًا مثل غيره من المنضمين، كأحد شباب جماعة الإخوان الإصلاحيين.

وأكدت الحركة أنه ليس له أي دور قيادي أو تنفيذي داخل الحركة، وأنه ليس من مؤسسيها، وليس من أعضاء المكتب التنفيذي، وأن مؤسس الحركة مجموعة من شباب جماعة الإخوان الرافضين لسياسات مكتب الإرشاد الحالية جملة وتفصيلًا.

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