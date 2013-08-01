مغنّون ولدوا أغنياء...من Psy إلى Miley Cyrus

في حين بدأ العديد من المغنين مسيرتهم من القاع، هناك بعض النجوم المحظوظون الذين ولدوا أغنياء.

ومن هؤلاء النجوم الذين ولدوا في عائلات غنيّة:

Ed Sheeran، فهو ابن والدين ناجحين؛ والده منظّم معارض، ووالدته مصمّمة مجوهرات.

Cassie ترعرعت في مدينة لندن الجديدة "كون"، وهي مدينة الأغنياء فقط، كما دخلت مدرسة خاصّة، تبلغ تكلفتها السنوية 26 ألف دولار.

Willow Jaden Smith هما ابن وابنة الممثل الأمريكيّ Will & Jaden Smith.

Ariana Grande هي ابنة المدير التنفيذي لشركة تصميمات شهيرة.

Jordin Sparks و Darren Crissينحدران من عائلات ناجحة وتمتلك المال.

Mike Posner ابن محامٍ ناجح، قام بإدخال ولده إلى مدرسة تكلفتها السنوية 115 ألف دولار.

Psy في الواقع هو من منطقة غانغنام التي تُعتبر من أرقى المناطق في العاصمة الكوريّة "سيول".

Miley Cyrus ولدت في عام 1992، حين كانت أغنية والدها Billy Ray تتصدّر المرتبة الأولى في Billboard، وتبلغ ثروته حوالى 50 مليون دولار أمريكيّ.

Robin Thicke والده هو Alan Thicke، نجم Growing Pains، ووالدته هي Gloria Loring، بطلة مسلسل Days of Our Lives.

Taylor Swift هي ابنة أحد المستشارين الماليين، فيما تعمل والدتها كمديرة تنفيذيّة في إحدى الشركات. وقد ترعرت نجمة الريف في منزل تصل مساحته إلى 11 فداناً في ولاية بنسلفانيا.