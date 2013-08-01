أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

مغنّون ولدوا أغنياء...من Psy إلى Miley Cyrus

Google+ Print
مغنّون ولدوا أغنياء...من Psy إلى Miley Cyrus مغنّون ولدوا أغنياء...من Psy إلى Miley Cyrus

في حين بدأ العديد من المغنين مسيرتهم من القاع، هناك بعض النجوم المحظوظون الذين ولدوا أغنياء.
ومن هؤلاء النجوم الذين ولدوا في عائلات غنيّة:

Ed Sheeran، فهو ابن والدين ناجحين؛ والده منظّم معارض، ووالدته مصمّمة مجوهرات.

Cassie ترعرعت في مدينة لندن الجديدة "كون"، وهي مدينة الأغنياء فقط، كما دخلت مدرسة خاصّة، تبلغ تكلفتها السنوية 26 ألف دولار.

Willow Jaden Smith هما ابن وابنة الممثل الأمريكيّ Will & Jaden Smith.

Ariana Grande هي ابنة المدير التنفيذي لشركة تصميمات شهيرة.

Jordin Sparks و Darren Crissينحدران من عائلات ناجحة وتمتلك المال.

Mike Posner ابن محامٍ ناجح، قام بإدخال ولده إلى مدرسة تكلفتها السنوية 115 ألف دولار.

Psy في الواقع هو من منطقة غانغنام التي تُعتبر من أرقى المناطق في العاصمة الكوريّة "سيول".

Miley Cyrus ولدت في عام 1992، حين كانت أغنية والدها Billy Ray تتصدّر المرتبة الأولى في Billboard، وتبلغ ثروته حوالى 50 مليون دولار أمريكيّ.

Robin Thicke والده هو Alan Thicke، نجم Growing Pains، ووالدته هي Gloria Loring، بطلة مسلسل Days of Our Lives.

Taylor Swift هي ابنة أحد المستشارين الماليين، فيما تعمل والدتها كمديرة تنفيذيّة في إحدى الشركات. وقد ترعرت نجمة الريف في منزل تصل مساحته إلى 11 فداناً في ولاية بنسلفانيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي