أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات

سيارة مغلقة تثير الذعر بالطريق الزراعى بالقليوبية

Google+ Print
سيارة مغلقة تثير الذعر بالطريق الزراعى بالقليوبية سيارة مغلقة تثير الذعر بالطريق الزراعى بالقليوبية
القليوبية - صلاح الوكيل:
الخميس , 01 أغسطس 2013 11:54

أثارت سيارة ظلت متوقفة علي الطريق بقرية سندنهور مركز بنها الذعر والهلع للمواطنين، حيث وردت معلومات لضباط مباحث المركز بوجود سيارة ملاكى متروكة منذ عدة أيام علي الطريق الزراعي بناحية سندنهور مما أثار ذعر المواطنين  واعتقادهم بوجود مفرقعات بها، وتبين أنها آمنة وخالية من أى متفجرات، وتبين أنها غير مبلغ بسرقتها.

كانت المعلومات قد وردت للعميد مجدى راشد مفتش المباحث والعقيد وائل نبيل مفتش المباحث بمركز بنها، بالواقعة تم إخطار اللواء محمود يسرى مدير الأمن، وبالانتقال والفحص تبين العثور على السيارة رقم 6373 س ب ج ماركة هيونداى فيرنا سوداء اللون .. مغلقة الأبواب، متوقفة على جانب الطريق بناحية سندنهور.. وتبين عدم وجود ثمة أوراق تشير إلى اسم مالكها .
> تم استدعاء أحد خبراء المفرقعات بإدارة الحماية المدنية لفحص السيارة كإجراء وقائى الذى تبين منه سلامتها وخلوها من أي مفرقعات.
> بالكشف عن السيارة تبين انها غير مبلغ بسرقتها وتم التحفظ عليها .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية