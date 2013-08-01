سيارة مغلقة تثير الذعر بالطريق الزراعى بالقليوبية

القليوبية - صلاح الوكيل: الخميس , 01 أغسطس 2013 11:54

أثارت سيارة ظلت متوقفة علي الطريق بقرية سندنهور مركز بنها الذعر والهلع للمواطنين، حيث وردت معلومات لضباط مباحث المركز بوجود سيارة ملاكى متروكة منذ عدة أيام علي الطريق الزراعي بناحية سندنهور مما أثار ذعر المواطنين واعتقادهم بوجود مفرقعات بها، وتبين أنها آمنة وخالية من أى متفجرات، وتبين أنها غير مبلغ بسرقتها.

كانت المعلومات قد وردت للعميد مجدى راشد مفتش المباحث والعقيد وائل نبيل مفتش المباحث بمركز بنها، بالواقعة تم إخطار اللواء محمود يسرى مدير الأمن، وبالانتقال والفحص تبين العثور على السيارة رقم 6373 س ب ج ماركة هيونداى فيرنا سوداء اللون .. مغلقة الأبواب، متوقفة على جانب الطريق بناحية سندنهور.. وتبين عدم وجود ثمة أوراق تشير إلى اسم مالكها .

> تم استدعاء أحد خبراء المفرقعات بإدارة الحماية المدنية لفحص السيارة كإجراء وقائى الذى تبين منه سلامتها وخلوها من أي مفرقعات.

> بالكشف عن السيارة تبين انها غير مبلغ بسرقتها وتم التحفظ عليها .