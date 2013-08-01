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الخرطوم وبعض الولايات الشمالية السودانية تتعرض لأمطار غزيرة

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الخرطوم وبعض الولايات الشمالية السودانية تتعرض لأمطار غزيرة الخرطوم وبعض الولايات الشمالية السودانية تتعرض لأمطار غزيرة

تعرضت الخرطوم وعدد من الولايات الشمالية بالسودان، لأمطار غزيرة وسيول، استمرت لساعات طويلة من الليل وحتى صباح اليوم الخميس.

وتسببت الأمطار بولاية الخرطوم واليت تفاوتت فى نسب هطولها فى تأثر الحركة المرورية، وإغلاق بعض الشوارع فى عدد من أحياء العاصمة التى غمرتها مياه الأمطار.

كما اجتاحت أمطار وسيول غزيرة مناطق واسعة بالولايات الشمالية لم تشهدها منذ فترة، مما أدى لانهيار عدد من المنازل، وتلف بعض الزراعات بمحلية "القولد" بالولاية الشمالية، وتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تداعيات السيول والأمطار التى اجتاحت المنطقة.

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