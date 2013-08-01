ضيوف «رامز عنخ آمون» بيمثلوا.. وكمان بيمثلوا وحش

كتب : خالد جمال منذ 33 دقيقة

قالت د. منى صادق أستاذة الأداء والإلقاء بأكاديمية الفنون إن معظم برامج المقالب متفق عليها بين صناعها وضيوفها، لأن تمثيل النجوم يبدو واضحاً فى الكثير من حلقاتها. وأشارت تحديدا إلى برنامج «رامز عنخ آمون» الذى يقدمه رامز جلال، والذى أكد بعض ضيوفه لـ«الوطن» أنهم يعرفون أنهم فى برنامج مقالب، وأنهم يمثلون على الجمهور أنهم مخدوعون مقابل مبلغ مالى كبير. وأكدت «د. منى» أن «هذا التمثيل يبدو واضحاً فى حلقات البرنامج التى استضافت النجوم: محمد هنيدى وفاروق الفيشاوى ومحمد نجم ونشوى مصطفى، الذين لم يبد عليهم أى مشاعر للخوف أو الفزع، رغم وجودهم فى مقبرة مظلمة وبجوارهم ثعبان كبير وخفاش طائر، إذ بدا أداء هؤلاء النجوم غير مقنع إطلاقاً، وكانوا هادئين إلى الدرجة التى تؤكد أنهم على علم بحقيقة البرنامج قبل التصوير، ولا يمكن تفسير هذا الأداء بأن هذه هى طبيعة شخصياتهم، لأن الإنسان الطبيعى لا يمكنه السيطرة على نفسه أو على شخصيته فى هذه الظروف غير الطبيعية».

وعن الحلقات التى استطاع فيها النجوم إقناع المشاهدين بالخوف الحقيقى، وأدوا أداء مميزاً، قالت: «أصدق الحلقات هى التى ظهر فيها النجوم: هيفاء وهبى وأحمد بدير وخالد عجاج ومها أحمد، وهى الحلقات التى قام فيها هؤلاء الضيوف بأداء دور الخائف والمفزوع بشكل رائع، حتى أنى شككت فى أنهم لم يكونوا يعرفون أنهم فى برنامج مقالب قبل التصوير، وخاصة أن بينهم مطربين مثل هيفاء وهبى وخالد عجاج، الأمر الذى يؤكد، فى حال كانا يعلمان حقيقة البرنامج، قدراتهما التمثيلية التى كانت أعلى من قدرات بعض الممثلين».