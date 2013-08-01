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من هي شبيهة مايا دياب الجديدة؟

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من هي شبيهة مايا دياب الجديدة؟ من هي شبيهة مايا دياب الجديدة؟

بات من الطبيعي رؤية أشباه النجمات في كلّ مكان، فخطوط الموضة من مكياج وأزياء تحرّكنا على طريقتها، ولا حصر لها، فيما نحن نختار منها ما يُعجبنا، أو ما سبق أن أعجب الكثيرات معنا أو من قبلنا، مثل لون الشعر الأشقر أو الأحمر أو قصّة الأظافر المربّعة أو الدائريّة، أو تعريض الحاجبين والحصول على بشرة برونزيّة ـ ذهبيّة لافتة.
لكن إن جمعنا هذه الخطوط معاً، فسنجد أنّها خطوط مايا دياب التي تميّزها عن غيرها من النجمات، رغم اختيار الكثيرات لبعض الخطوط المتشابهة.
ولكن بعد رؤية هذه الصور على موقع "فيس بوك" للممثلة هبة نور، تفاجأنا باختيار النجمة السوريّة نفس مقوّمات مايا الجماليّة، ما جعلها شبيهة مايا بنسبة 99%، إذ اجتمعتا على السحنة المضيئة والحواجب العريضة والأظافر الدائريّة، بالإضافة إلى لون الشعر ومكياج العيون وحتّى اكسسوارات الأظافر واللقطة التصويريّة مع النظرة الآسرة.

فما رأيك بهذه الصور؟ ومن الأجمل بهذا اللوك؟

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سيدتي