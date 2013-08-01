السيطرة على حريق غرفة حفظ القضايا بمحكمة الاسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق بغرفة حفظ قضايا بمحكمة الاسكندرية الابتدائية ،و أسفر الحادث عن إحتراق عدد من ملفات القضايا دون وقوع إصابات تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء أمين عز الدين مدير أمن الاسكندرية بلاغا من قسم شرطة المنشية بنشوب حريق بإحدى الغرف بمحكمة إسكندرية الابتدائية ،إنتقل الى موقع البلاغ قوات إدارة الحمايه المدنيه بمعداتها وتمكنت من السيطره علي النيران وإطفائها .

> وتبين من فحص الشرطة نشوب الحريق بغرفة حفظ القضايا بمحكمة جنح سيدي جابر الجزيئة الكائنة بالطابق الثاني إحتراق باب الغرفة وامتداد النيران لعدد من ملفات القضايا عامي ( 2005 – 2006 ) دون حدوث إصابات

> بسؤال كلا من علي سليمان علي عبد الله 55 سنة موظف بمحكمة جنح سيدي جابر ، ومحمد إبراهيم حجاج محمد 28 سنة موظف بمحكمة إسكندرية الابتدائية . أيدا ما جاء بالفحص ولم يتهما أحد بالتسبب في الحريق .