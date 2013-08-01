أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

السيطرة على حريق غرفة حفظ القضايا بمحكمة الاسكندرية

  • 23
Google+ Print
السيطرة على حريق غرفة حفظ القضايا بمحكمة الاسكندرية السيطرة على حريق غرفة حفظ القضايا بمحكمة الاسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق بغرفة حفظ قضايا بمحكمة الاسكندرية الابتدائية ،و أسفر الحادث عن إحتراق عدد من ملفات القضايا دون وقوع إصابات تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء أمين عز الدين مدير أمن الاسكندرية بلاغا من قسم شرطة المنشية بنشوب حريق بإحدى الغرف بمحكمة إسكندرية الابتدائية ،إنتقل الى موقع البلاغ قوات إدارة الحمايه المدنيه بمعداتها وتمكنت من السيطره علي النيران وإطفائها .
> وتبين من فحص الشرطة نشوب الحريق بغرفة حفظ القضايا بمحكمة جنح سيدي جابر الجزيئة الكائنة بالطابق الثاني إحتراق باب الغرفة وامتداد النيران لعدد من ملفات القضايا عامي ( 2005 – 2006 ) دون حدوث إصابات
> بسؤال كلا من علي سليمان علي عبد الله 55 سنة موظف بمحكمة جنح سيدي جابر ، ومحمد إبراهيم حجاج محمد 28 سنة موظف بمحكمة إسكندرية الابتدائية . أيدا ما جاء بالفحص ولم يتهما أحد بالتسبب في الحريق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا