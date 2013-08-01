اسرائيل تطلب من مصر الإفراج عن الجاسوس “عودة الترابين” مقابل السجناء المصريين

قالت الإذاعة العامة الإسرائيلية اليوم الخميس إن المحامي الإسرائيلي يتسحاق ملتسير المسؤول عن ملف الجاسوس الإسرائيلي “عودة الترابين”، الذي يقضي عقوبة السجن في مصر لإدانته في قضية تخابر، بعث برسالة إلى وزارة الخارجية المصرية دعا فيها السلطات المصرية إلى الإفراج عن ترابين.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن ملتسير قوله: “إن إسرائيل على استعداد تام لإطلاق سراح جميع السجناء المصريين من السجون الإسرائيلية، مقابل الإفراج عن الترابين”.

وأشار ملتسير إلى أن رسالته تضمنت وعدا من الحكومة الإسرائيلية بالتحرك لدى الولايات المتحدة بطلب عدم تقليص المساعدات الأميركية لمصر.

وتحصل مصر بموجب اتفاقية السلام الموقعة بين القاهرة وتل أبيب في عام 1979 على معونة أميركية قدرها 1.55 مليار دولار.

ولم يصدر عن تل أبيب أوالقاهرة تعليقا بشأن رسالة المحامي الإسرائيلي.

وأدين ترابين في قضية تخابر مع إسرائيل عام 2000، وقضى 75% من مدة سجنه.

وقالت تقارير صحافية إسرائيلية الأسبوع الماضي إن 60 سجينا مصريا في سجون إسرائيل طالبوا الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، ورئيس حكومته، حازم الببلاوي، بالعمل على إطلاق سراحهم فورا مقابل إطلاق سراح ترابين، ولم يصدر تأكيدا رسميا من مصر حول هذا الشأن أيضا.