اعتماد نتائج السنة النهائية لدور مايو 2013 بجامعة جنوب الوادي

قرر مجلس جامعة جنوب الوادي في جلسته المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة على تطبيق لائحة كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة على كلية طب الفم والأسنان بجامعة جنوب الوادي اعتباراً من العام الجامعي 2013/2014 .. كما وافق المجلس على برنامج الليسانس في الآثار ( إسلامية – مصرية ) للتعليم المفتوح بنظام الساعات المعتمدة وأيضاً الموافقة على برنامج البكالوريوس في العلوم الزراعية ( الوقاية المستدامة للمحاصيل الزراعية ) لبرنامج التعليم المفتوح .. ووافق المجلس على تعديل بعض المواد بلائحة الجوائز العلمية بالجامعة ..

كما وافق المجلس على تعيين في وظيفة أستاذ كل من الدكتور محمود حامد محمود عبد الرازق بكلية التجارة والدكتور محمد وائل عبد العظيم محمد محمود بكلية الطب البيطري .. ومنح درجة الدكتوراه لكل من الطالبة غادة قصي مصطفى عبد الكريم والطالب محمود أبو المجد حسن عثمان بكلية التربية بقنا والطالب محمد محمد السيد احمد من كلية العلوم والطالب عبد النعيم إبراهيم عوض العارف من كلية الآداب والطالبة أمل مختار محمد العال من كلية الطب البيطري والطالبة منى محمود مصطفى من كلية الهندسة والطالب أسامة أحمد عطا محمد من كلية التربية بالغردقة .. كما منح المجلس درجة الماجستير لكل من شفاء محمد حسين وحمادة محمد السيد أبو بكر والمأمون طه محمد أحمد وأنور عبد الرحيم أحمد حسن وعمر الأمير إسماعيل ومصطفى أحمد عبد الوهاب من كلية التربية بقنا وعمرو محمد الراوي ورمضان صديق أحمد خليل من كلية العلوم وسارة علي عبد المجيد من كلية الآداب وإسراء حمدي عبد الرحيم علي من كلية الطب البيطري وعبير منصور عبد الحميد علي من كلية التجارة وحسام البدري محمد عباس وأحمد شعبان أحمد بخيت وهبة محمد عباس عبد المطلب والشيماء عبد الكريم محمد أحمد ومحمد عبد الله احمد محمد من كلية التربية بالغردقة ..

كما وافق المجلس على منح الطلاب الناجحين في دور يونيو 2013 درجة الدبلوم المهنية في التربية وعددهم 355 طالب من كلية التربية بقنا .. كما وافق على منح الطلاب الناجحين في دور أبريل 2013 درجة دبلوم الدراسات العليا في الطب البيطري ” ميكروبيولوجيا الحيوان ” وعددهم 22 طالب ودبلوم الدراسات العليا في الطب البيطري ” أمراض الدواجن ” لعدد 3 طلاب من كلية الطب البيطري ووافق على منح الطلاب الناجحين في دور يونيو 2013 درجة دبلوم الدراسات العليا في التربية الرياضية وعددهم 9 طلاب من كلية التربية الرياضية وأيضاً الناجحين في دور مايو 2013 درجة دبلوم القانون الخاص وعددهم 139 طالب ودرجة دبلوم القانون العام وعددهم 225 طالب من كلية الحقوق ومنح الطلاب الناجحين في دور يونيو 2013 درجة الدبلوم المهنية في التربية وعددهم 90 طالب ودرجة الدبلوم الخاصة في التربية وعددهم 133 طالب ودرجة الدبلوم العامة في التربية وعددهم 17 طالب ودرجة الدبلوم العامة ” نظام العام الواحد ” وعددهم 162 طالب من كلية التربية بالغردقة ..

كما تم اعتماد نتائج السنة النهائية لدور مايو 2013 لدرجة البكالوريوس والليسانس بكليات التربية بقنا والغردقة والعلوم والتربية النوعية والطب البيطري والزراعة والتربية الرياضية والتمريض والتجارة والآداب والحقوق والهندسة والفنون الجميلة والسياحة والفنادق بالأقصر والمعهد الفني للتمريض .