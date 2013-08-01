مدرس يتقدم ببلاغ ضد 4 مواطنين لدعائهم علي “السيسي” خلال صلاة التروايح

تقدم مدرس بالمنيا ببلاغ الي قسم شرطة مركز مغاغه شمال المحافظه يتهم 4 اشخاص بالدعاء علي الفريق عبد الفتاح السيسي خلال صلاة التروايح بأحد المساجد .

تلقي اللواء عبد العزيز قوره مدير امن المنيا اخطارا من مأمور مركز شرطة مغاغة يفيد تلقيه بلاغا من أسامة عبدالمنعم مدرس بقيام كلا من محمد “ج . أ “35 سنه مدرس وأحمد “ص.ع” 40 سنه مدرس , ياسر “ط . م ” 33 سنه موظف , محمد “ص.ا” 45 سنه فلاح بإقامة شعائر صلاة التراويح عقب صلاة العشاء بأحد المساجد والدعوة ضـــد الفريق أول عبدالفتاح السيـــــــســـي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة وتم تحرير عن المحضر رقم 4704 لسنة 2013 إدارى مغاغة.