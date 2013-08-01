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مسيرة ليلية لإخوان الاسكندرية لرفض التهديد بفض اعتصام رابعة

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مسيرة ليلية لإخوان الاسكندرية لرفض التهديد بفض اعتصام رابعة مسيرة ليلية لإخوان الاسكندرية لرفض التهديد بفض اعتصام رابعة

نظم المئات من أنصار أخوان الاسكندرية مسيرة ليلية مساء امس الاربعاء معلنين رفضهم فض اعتصامى رابعة والنهضة بالقوة ،ويواصل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي مسيراتهم الليلية بمحافظة الاسكندرية للتعبير عن اعتراضًهم على ما اسموه “الانقلاب العسكري ” والتنديد بسقوط عدد من القتلى في محيط النصب التذكاري بمدينة نصر وميدان القائد ابراهيم مطالبين بالتحقيق ومحاسبة كل المتورطين فى الاعتداء على المظاهرات المؤيدة للشرعية .
> فى سياق متصل نظمت الجماعة وقفات ،بميادين المحافظة رفضًا لتصريحات وزيرة الإعلام حول قرار مجلس الوزراء بفض اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة ، والمطالبة بعودة الرئيس المعزول لمنصبه الي جانب مسيرة انطلقت عقب صلاة التروايح من امام مسجد القائد ابراهيم طافت الشوارع المحيطة و تسببت خلالها في ازمة مرورية شديدة على طريق الكورنيش خاصة بعد تغيير وجهتها اكثر من مرة بسبب التعزيزات الامنية المتواجدة بمنطقة الشاطبي ومنعا للاحتكاك بين الطرفين .
> رددو المشاركون هتافات منها “إسلامية إسلامية برغم أنف العلمانية”و”سيسي يا سيسي.. مرسي هو رئيسي”، و” دولة مش معسكر”.
> كما ردد المتظاهرون عدد من الأناشيد الوطنية و هتافات مناهضة لوزارة الداخلية والفريق عبد الفتاح وتؤكد شرعية مرسي حاملين عدد من صور الرئيس المعزول والأعلام المصرية، ولافتات تعبر عن مطالبهم واحتجاجهم للمطالبة بعودته للحكم من جديد.
> من جانبه أكد “أنس القاضي” المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، استمرار المظاهرات لرفض ما وصفه بالانقلاب العسكري والتجاوزات التي ارتكبتها الشرطة والبلطجية في حق مؤيدي الرئيس محمد مرسي، موضحا أن مؤيدي الرئيس و منهم الإخوان المسلمين مستمرون في تصعيدهم حتى عودة الرئيس إلى منصبه وتسلم مهامه كاملة.

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