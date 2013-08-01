أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات

"العامة للاستثمار" توافق على إنشاء منطقتين حرتين بالوادى الجديد

Google+ Print
"العامة للاستثمار" توافق على إنشاء منطقتين حرتين بالوادى الجديد "العامة للاستثمار" توافق على إنشاء منطقتين حرتين بالوادى الجديد
متابعات:
الخميس , 01 أغسطس 2013 11:08

وافقت الدكتورة تقية الشافعي رئيس الهيئة العامة للاستثمارعلي إنشاء 2 منطقة حرة بالوادى الجديد.

صرح بذلك محافظ الوادى الجديد اللواء محمود خليفة، مضيفا أن المحافظة قامت بتحديد الأماكن المخصصة لإقامة المنطقتين الحرتين اللتان تهدفان الى تشجيع الاستثمار والصناعة فى المحافظة من خلال استغلال المقومات الطبيعية والكنوز التعدينية المتوافرة بكافة مناطق المحافظة.

وأضاف: "أن رئيس الهيئة والاستثمار وافقت على إنشاء مجمع لخدمات الاستثمار بالوادى الجديد دعما للامركزية وحتى يتمكن المستثمر من إنهاء إجراءات المشروع المراد تنفيذه بسهولة".

وأكد محافظ الوادى الجديد أنه جاري التنسيق لزيارة وزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للإستثمار الى المحافظة عقب عيد الفطر المبارك للوقوف على أهم المشاكل والعقبات التي تواجه الاستثمار في المحافظة وإيجاد حلول لها وذلك لدفع عجلة الإنتاج والاستثمار خاصة خلال هذه المرحلة الانتقالية التى تتطلب البناء والتنمية لمصر المستقبل.

صرح بذلك محافظ الوادى الجديد اللواء محمود خليفة، مضيفا أن المحافظة قامت بتحديد الأماكن المخصصة لإقامة المنطقتين الحرتين اللتان تهدفان الى تشجيع الاستثمار والصناعة فى المحافظة من خلال استغلال المقومات الطبيعية والكنوز التعدينية المتوافرة بكافة مناطق المحافظة.
> وأضاف: "أن رئيس الهيئة والاستثمار وافقت على إنشاء مجمع لخدمات الاستثمار بالوادى الجديد دعما للامركزية وحتى يتمكن المستثمر من إنهاء إجراءات المشروع المراد تنفيذه بسهولة".
> وأكد محافظ الوادى الجديد أنه جاري التنسيق لزيارة وزير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للإستثمار الى المحافظة عقب عيد الفطر المبارك للوقوف على أهم المشاكل والعقبات التي تواجه الاستثمار في المحافظة وإيجاد حلول لها وذلك لدفع عجلة الإنتاج والاستثمار خاصة خلال هذه المرحلة الانتقالية التى تتطلب البناء والتنمية لمصر المستقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية