ميدو ديجيتال – الحلقة التاسعة .. هل نجح محمد يوسف في القمة

"أخطأ محمد يوسف في بداية القمة، لكنه بإشراك رامي ربيعة أكد مدى قدرته على قراءة اللعب، ولهذا لم يخرج مهزوما في أول قمة له كمدرب للأهلي ضد الزمالك".

FilGoal.com يقدم تاسع حلقات برنامجه "ميدو ديجيتال" مع النجم الملقب بالعالمي ميدو، مهاجم أياكس وروما وتوتنام والزمالك الأسبق.

التحليل سيكون فنيا بشكل بحت.. مليء بالأرقام والمعلومات وهو ما سنحاول إنتاجه لمناقشة موضوعات كروية ممتعة.

ميدو في هذه الحلقة يتحدث عن الأهلي في مباراة القمة التي انتهت بتعادل الفريق الأبيض بهدف لمثله مع الزمالك خلال الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

التحليل يجيب على السؤال "في ماذا أخفق يوسف ليظهر الزمالك متفوقا بهذا الشكل.. ولماذا لم يخسر الأهلي وهو في قمة وهنه".

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