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"دعم الشرعية" بالفيوم: خروج 50 مسيرة لتأييد مرسى أمس

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"دعم الشرعية" بالفيوم: خروج 50 مسيرة لتأييد مرسى أمس "دعم الشرعية" بالفيوم: خروج 50 مسيرة لتأييد مرسى أمس

أعلن التحالف الوطنى لدعم الشرعية بالفيوم، عقب صلاة التراويح مساء أمس الأربعاء، عن خروج 50 مسيرة بمراكز وقرى المحافظة.

وأكد التحالف أنه كان قد دعا كافة أبناء الفيوم بمراكزها وقراها للخروج للشوارع فى مسيرات سلمية، دعماً للرئيس المعزول محمد مرسى.

وردد المتظاهرون شعارات عديدة منها "مش هنسيب الميادين والشرعية ليوم الدين"، و"ثورة ثورة إسلامية رغم أنف العلمانية"، و"قادم قادم يا إسلام حاكم حاكم يا قرآن".

كما حمل المتظاهرون صورا لمرسى، وصورا لضحايا محافظة الفيوم فى أحداث الحرس الجمهورى والمنصة.

وفى مدينة الفيوم انطلقت مسيرة من محيط مسجد المعلمين، بحى النويرى والشبان المسلمين، ومنه إلى شارع نادى المحافظة، اختتمت فعاليتها بمؤتمر شعبى أمام مسجد الشبان المسلمين.

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