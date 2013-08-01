بدء التقديم للمدن الجامعية بجنوب الوادى اليوم

قال الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى فى تصريح له مساء أمس الأربعاء، بأنه سيتم اليوم الخميس، فتح باب التقدم للمدن الجامعية للعام الجامعى الجديد 2013/2014 ويستمر التقديم حتى نهاية شهر أغسطس للطلاب القدامى والجدد بمختلف كليات الجامعة بقنا وفروعها بالأقصر والبحر الأحمر.

من جانبه أضاف الدكتور حفنى إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الأوراق المطلوبة بالنسبة للطلاب القدامى هى (صورة البطاقة+ عدد 2 صورة شخصية)، وبالنسبة للطلاب الجدد هى (صورة بطاقة الترشيح+ صورة البطاقة+ عدد 2 صورة شخصية) على أن تُسَلَّم تلك الأوراق إلى إدارة شئون الإقامة بالمدن الجامعية بمبنى (أ) عند استلام إذن التوريد وذلك لمن حقق شرط القبول بالمدن الجامعية.