نقل قيد الطلاب بين الكليات غير المتناظرة وفقاً للائحة بالإسكندرية

وافق مجلس جامعة الإسكندرية على نقل قيد الطلاب بين الكليات غير المتناظرة، وفقاً لقواعد نقل قيد الطلاب باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، كما وافق المجلس على بدء تحويل الطلاب بين الكليات المتناظرة بالنسبة للطلاب المنقولين للفرق الأعلى عقب إجازة عيد الفطر، اعتباراً من 13 أغسطس طبقاً لقواعد التحويل لطلاب الفرق الأعلى الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات على أن تنتهى التحويلات بعد مضى شهر من بدء الدراسة.

وكرم المجلس عمداء كليات الهندسة والحقوق والتمريض بمناسبة انتهاء فترة عمادتهم تقديراً لما قدموه من عطاء لخدمة العملية التعليمية، ووافق المجلس على مذكرات التفاهم للتعاون العلمى بين جامعة الإسكندرية وجامعات روما (تورفيرجاتا)، والسلام بكوستاريكا، وجامعة ( Hena e Plote ) الألبانية، وجامعة بينكول بتركيا.

كما وافق المجلس على ترقية وتعيين 31 عضواً من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومنح 45 درجة دكتوراه و186 درجة ماجستير بكليات ومعاهد الجامعة المختلفة.