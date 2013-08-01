إحباط تهريب 61 شابا فى هجرة غير شرعية بالبحيرة

تمكن رجال مباحث الأموال العامة بمنطقة غرب الدلتا بالإشتراك مع رجال مخابرات حرس الحدود صباح اليوم من ضبط 61 شخصاً أثناء محاولتهم النزول على ساحل البحر الأبيض المتوسط بمنطقة المعدية دائرة المركز تمهيداً لاستقلال إحدى مراكب الصيد للهجرة الغير شرعية لدولة إيطاليا.

كان قد ورد لمركز شرطة إدكو المحضر رقم 3 أحوال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة غرب الدلتا يتضمن قيام مخابرات حرس حدود إدكو بضبط عدد 61 شاب مصرى الجنسية من محافظات البحيرة – كفر الشيخ – الغربية – المنوفية – أسيوط – الشرقية – دقهلية أثناء محاولتهم النزول على ساحل البحر الأبيض المتوسط بمنطقة المعدية دائرة المركز تمهيداً لاستقلال إحدى مراكب الصيد للهجرة الغير شرعية لدولة إيطاليا.

بمناقشتهم قرروا بمضمون ما تقدم وأضافوا بأن القائمين على تسفيرهم كلا من "أحمد الشيخ - المقيم بمدينة كوم حمادة، أشرف السعدواى - المقيم أبنوب أسيوط، شخص يدعى عماد الرعوى - المقيم شبين الكوم منوفية - مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين (30، 35) ألف جنيه من كل منهم عقب وصولهم، قيد المحضر برقم 2050/2013 إدارى المركز وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهم من ديوان المركز ما لم يكونوا مطلوبين لسبب آخر وكلفت إدارة البحث الجنائى بضبط المتهمين.