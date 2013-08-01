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مدرب الأرجنتين يشيد بنظيره في برشلونة

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مدرب الأرجنتين يشيد بنظيره في برشلونة مدرب الأرجنتين يشيد بنظيره في برشلونة

(إفي) - أشاد مدرب الارجنتيني أليخاندرو سابيلا بانضمام خيراردو "تاتا" مارتينو إلى برشلونة، موضحا انه سيكون من الهام ان يدرب ليونيل ميسي في المرحلة النهائية لمونديال البرازيل 2014.

وذكر سابيلا في مقابلة تليفزيونية "من الإيجابي للغاية ان يقود مدرب ارجنتيني ميسي الافضل في العالم وبرشلونة. انه مدرب ممتاز قام بمسيرة رائعة في تاريخه".

يذكر أن تاتا حقق 11 لقبا في مسيرته التدريبية، 10 منها في باراجواي.

واستهل خيراردو مشواره كمدرب في الدرجة الثانية بالأرجنتين مع فريق ألميرانتي براون عام 1998 ، قبل السفر الى باراجواي، حيث حقق هناك نجاحات كبيرة بين عامي 2002 و2006 ، فتوج بسبعة القاب مع ليبرتاد وثلاثة مع سيرو بورتينيو.

أهلته انجازاته المحلية لتولي تدريب منتخب باراجواي الأول 2006 ، فخرج من ربع نهائي كوبا أمريكا 2007 ، ونال الوصافة في 2011 بعد خسارته امام أوروجواي، والطريف أنه وصل للنهائي بدون الفوز في أي مباراة.

كما قاد باراجواي في مونديال جنوب أفريقيا 2010 فتأهل لربع النهائي لأول مرة في تاريخ البلد اللاتيني، وخرج بشق الأنفس امام البطلة لاحقا إسبانيا بهدف وحيد لديفيد فيا بعد إهدار أوسكار كاردوزو لركلة جزاء.

عاد لمسقط رأسه ليقود نيولز أولد بويز، فنجح في تجنيبه خطر الهبوط للدرجة الثانية، بل ونجح في التتويج بلقب الدوري الاخير، كما بلغ نصف نهائي كأس ليبرتادورس القارية.

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