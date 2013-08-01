Lady Diana أرادت الهروب إلى باكستان مع حبيبها المسلم حسنات خان

يبدو أنّ حياة الأميرة الراحلة Lady Diana مليئة بالأسرار، ومع مرور كلّ عام على وفاتها تنكشف أسرار أكثر وأكثر حول غموض علاقتها العاطفيّة، والتي أدّت في النهاية إلى وفاتها بحادث سير.

وفي تحقيق جديد، أجرته إحدى المجلات العالمية حول علاقة الأميرة Diana بالجراح الباكستانيّ "حسنات خان"، كشفت إحدى صديقات الأميرة المقرّبة بعض التفاصيل، ومنها نية Diana الاستقرار في باكستان من أجل "حسنات".

وقد كشفت إحدى صديقات الليدي، وهي متزوّجة من قريب "حسنات"، أنّ الأميرة الراحلة كانت مغرمة جداً بـ"حسنات"، وأرادت البقاء معه مهما كلّف الأمر، حتى لو اضطرّت إلى العيش في باكستان، وهذا ما جعلها مقرّبة من عائلته.

وأضافت الصديقة أنّ الأميرة قامت بالفعل بزيارة إلى باكستان، وقامت بجولة في السيارة مع شقيقتي "حسنات"، من دون حراسة، وأحبّها كلّ من قابلها.