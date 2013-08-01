Salman Khan العازب الأكثر بحثاً على الإنترنت في الهند

تصدّر الممثل الهنديّ Salman Khan قائمة المشاهير الأكثر بحثاً على الإنترنت في الهند، وذلك في الاستطلاع الذي أجرته شبكة الاتصالات العالميّة Vuclip للربع الثاني من عام 2013.

ويعتبر الممثل الهنديّ واحداً من أكبر النجوم العزاب في بوليوود وأكثرهم شهرة، بالرّغم من القضايا الموجّهة إليه، ومنها تهمة القتل والهرب.

واللافت أنّ Salman Khan جاء كثاني المشاهير الأكثر بحثاً، بعد الممثلة الإندونيسيّة "أيو الأزهري" في إندونيسيا.

أما قائمة أكثر المشاهير بحثاً في الهند، فهي:

1. Salman Khan

2. Katrina Kaif

3. Sachin Tendulkar

4. Ranbir Kapoor

5. Kim Kardashian

