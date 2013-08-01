أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

Salman Khan العازب الأكثر بحثاً على الإنترنت في الهند

Google+ Print
Salman Khan العازب الأكثر بحثاً على الإنترنت في الهند Salman Khan العازب الأكثر بحثاً على الإنترنت في الهند

تصدّر الممثل الهنديّ Salman Khan قائمة المشاهير الأكثر بحثاً على الإنترنت في الهند، وذلك في الاستطلاع الذي أجرته الاتصالات العالميّة Vuclip للربع الثاني من عام 2013.
ويعتبر الممثل الهنديّ واحداً من أكبر النجوم العزاب في بوليوود وأكثرهم شهرة، بالرّغم من القضايا الموجّهة إليه، ومنها تهمة القتل والهرب.
واللافت أنّ Salman Khan جاء كثاني المشاهير الأكثر بحثاً، بعد الممثلة الإندونيسيّة "أيو الأزهري" في إندونيسيا.

 

أما قائمة أكثر المشاهير بحثاً في الهند، فهي:

1. Salman Khan

2. Katrina Kaif

3. Sachin Tendulkar

4. Ranbir Kapoor

5. Kim Kardashian
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه