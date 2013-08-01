أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اغتيال قائد قوات "درع ليبيا" فى مدينة درنة

Google+ Print
اغتيال قائد قوات "درع ليبيا" فى مدينة درنة اغتيال قائد قوات "درع ليبيا" فى مدينة درنة

أعلنت مصادر أمنية ليببة أن مجموعة مسلحة مجهولة اغتالت آمر قوات "درع ليبيا" فى مدينة درنة شرقى البلاد المقدم عدنان النويصرى بإطلاق الرصاص عليه الليلة الماضية مما أدى إلى وفاته على الفور وإصابة أحد أبنائه، والذى كان مرافقا له بإصابات خطيرة.

وأوضحت المصادر، اليوم الخميس، أن النويصرى من أوائل ضباط الجيش الليبى الذين انشقوا عن النظام الليبى السابق، وانضم للثورة الليبية مبكرا، التى أطاحت بالنظام فى العام 2011، وتعرض منزل الضابط القتيل للاستهداف بعبوة ناسفة خلال الفترة الماضية تسببت فى تحطيم باب المنزل وتدميره سيارته.

وتشهد ليبيا حاليا سلسلة من اغتيالات والتفجيرات، التى تستهدف ضباط فى الجيش والشرطة ونشطاء سياسيين وعدد من المنشآت الهامة بالقضاء والشرطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365