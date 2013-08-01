اغتيال قائد قوات "درع ليبيا" فى مدينة درنة

أعلنت مصادر أمنية ليببة أن مجموعة مسلحة مجهولة اغتالت آمر قوات "درع ليبيا" فى مدينة درنة شرقى البلاد المقدم عدنان النويصرى بإطلاق الرصاص عليه الليلة الماضية مما أدى إلى وفاته على الفور وإصابة أحد أبنائه، والذى كان مرافقا له بإصابات خطيرة.

وأوضحت المصادر، اليوم الخميس، أن النويصرى من أوائل ضباط الجيش الليبى الذين انشقوا عن النظام الليبى السابق، وانضم للثورة الليبية مبكرا، التى أطاحت بالنظام فى العام 2011، وتعرض منزل الضابط القتيل للاستهداف بعبوة ناسفة خلال الفترة الماضية تسببت فى تحطيم باب المنزل وتدميره سيارته.

وتشهد ليبيا حاليا سلسلة من اغتيالات والتفجيرات، التى تستهدف ضباط فى الجيش والشرطة ونشطاء سياسيين وعدد من المنشآت الهامة بالقضاء والشرطة.