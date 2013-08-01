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نموذج النعامة يجمع بين Adele وسميّة الخشاب

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نموذج النعامة يجمع بين Adele وسميّة الخشاب نموذج النعامة يجمع بين Adele وسميّة الخشاب

توضح حقائق علميّة أنّ الأشخاص يشتركون، وبشكل لافت، في الأفكار والمعتقدات والانفعالات التي تشكّل عادات وسلوكيّات تناول الطعام، والتي قسّمها العلماء إلى 6 نماذج مختلفة، هي: نموذج الطفل ونموذج النعامة والنموذج المتشدّد والنموذج البطيء ونموذج الضغط العصبيّ ونموذج عطلة نهاية الأسبوع.
وتشترك النجمتان Adele وسميّة الخشاب في انضوائهما تحت نموذج النعامة الذي يمتاز بالخصائص التالية:
ـ السمة الأساسية: السلوك الإنكاريّ اتجاه تناول الطعام.
ـ السلوك الغالب: ضعف القدرة على المواجهة وتجنّب استخدام الميزان لمراقبة الوزن للاعتقاد أنّ هذا الأخير يُشير إلى البدانة!
ـ المعتقد الداخلي: "سأبدأ غداً في الالتزام بالنظام الغذائي والبرنامج الرياضي" .
ـ تحديد المشكلة: تشير دراسات إلى أن كثيرين ممّن ينطبق عليهم نموذج النعامة يخفون ما يأكلونه من طعام عن الآخرين. ومن جهة أخرى، يعدّ ضعف ذاكرة المدى القصير المتعلقة بالطعام لدى معظم أصحاب هذا النموذج من أهم العوامل التي تزيد من صعوبة إنقاص الوزن أو الحفاظ على الوزن الحالي.

تابعي المزيد في العدد 1693 من "سيدتي"/باب رشاقة.

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