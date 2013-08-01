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مسابقة رمضانية في حفظ القرآن لنزلاء سجن الملز

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مسابقة رمضانية في حفظ القرآن لنزلاء سجن الملز مسابقة رمضانية في حفظ القرآن لنزلاء سجن الملز

 عكاظ (الرياض)

نظمت إدارة شؤون الدعوة بالندوة العالمية للشباب الإسلامي البارحة الأولى الملتقى الرمضاني الخامس والمقام في المديرية العامة للسجون بشعبة سجن الملز، شمل مسابقة «مزامير آل داوود»، والتي تهدف إلى حفظ القرآن الكريم وإبراز الأصوات الجميلة والمنافسة في حفظ وترتيل آيات القرآن العظيم، والتغني فيه. وأشرفت على المسابقة لجنة تحكيم من أهل التخصص في مجال التجويد، وقد لقيت إقبالا كبيرا من النزلاء الذين تنافسوا من أجل الفوز بجوائزها، وقد حرص الملتقى على إقامة هذه المسابقة توافقا مع شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن، وهو من أفضل البرامج التي يقدمها الملتقى في هذا الشهر الفضيل. وأشاد مدير شعبة سجن الملز العقيد علي بن صالح الحمود بالمسابقة، مؤكدا أن مسابقة «مزامير آل داوود» لها دور كبير على حث النزلاء على حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده بالطريقة الصحيحة، مضيفا بأنه سعيد جدا بمشاركة النزلاء في المسابقة وتفاعلهم فيها. وفي نهاية المسابقة تم توزيع الهدايا على الفائزين بالمسابقة وعلى كل المشاركين. ومن جانبه، أشاد مدير الشؤون الدينية بشعبة سجن الملز الرائد عبدالعزيز الشهري بالمسابقة وأثرها الكبير على النزلاء، وشكر الندوة العالمية للشباب الإسلامي على إشرافها ورعايتها للمسابقة.

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