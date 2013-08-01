الألعاب النارية خطر على الأطفال

منصور الشهري (الرياض)

تشهد الأيام المقبلة إفراط الشباب والأطفال في اكتساب تصرفات خاطئة وخطيرة وهي استخدام الألعاب النارية بشكل كثيف مهددة حياتهم وحياة غيرهم، حيث يأتي التفريط خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك في التعبير عن فرحتهم باستخدام هذه الألعاب النارية بشكل كبير مما يعرض حياة الأطفال للخطر وقد يمتد الاستخدام الخاطئ بعيدا عن مراقبة الأسرة في توسع دائرة الخطر لتلحق بالمنازل مما قد يتسبب باشتعال حرائق، لا سمح الله، وهنا ندق جرس الإنذار لدى جميع الأسر بوضع أبنائهم تحت الملاحظة والرقابة خلال لهوهم بالألعاب النارية لمنع ما يمكن أن يفقدهم فرحة العيد بفقد أحد أعضاء أجسادهم.