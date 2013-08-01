بلدي الخرج يستدعي مدير الكهرباء لمناقشة إطلاق التيار للمنازل تحت الإنشاء

عبد الله القرني (الخرج)

قرر المجلس البلدي بمحافظة الخرج، تكليف اللجنة المختصة مرة أخرى للاطلاع على باقي ملفات العقارات المنزوعة لصالح شارع ابن سيناء في وحدة نزع الملكية بوزارة الشؤون البلدية والقروية ورفع تقرير شامل لعرضه على المجلس في جلسته القادمة، وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة المكلفة من المجلس البلدي للاطلاع على ملف العقارات المنزوعة في وكالة منطقة الرياض لشؤون بلديات المنطقة وحيث أوضحت اللجنة أنه لا يوجد سوى 19 ملفا وباقي الملفات رفعت لوحدة النزع في الوزارة لإصدار قرار عليها من قبل الوزير. كما اتفق الأعضاء في الجلسة التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس سلمان بن عبدالله آل عثمان، على مخاطبة إدارة إلاوقاف والمساجد بالخرج لإيجاد مسجد يخدم مرتادي ممر المشاة الواقع في غرب المحافظة المجاور لمصلى العيد والجهات الحكومية الأخرى. وأوصى المجلس بالعمل على تعميم من وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 38649/5 بتاريخ 18/7/1423هـ، الخاص بضوابط نقل الأنقاض ومخلفات البناء والأتربة، والذي ينص على أن تقوم الأمانات والبلديات بتأهيل الشركات والمؤسسات الراغبة العمل في مجال نقل الأنقاض ومخلفات البناء والأتربة على ضوء الشروط الواردة في هذا، حيث أكدت البلدية أنها تعمل حاليا على تأهيل مقاولين لهذا العمل. واتفق المجلس على توجيه الدعوة لمدير شركة الكهرباء لمناقشة خطاب البلدية بشأن الالتزام بعدم إطلاق التيار الكهربائي إلا بعد الحصول على شهادة إتمام بناء، والرجوع إلى النظام السابق وهو عدم السماح بإيصال التيار الكهربائي حتى الانتهاء من البناء وإزالة المخلفات وتنظيف الموقع، حيث أوضح رئيس البلدية أنة لم يردها أي رد من الشركة طلب شهادة إتمام لإطلاق التيار الكهربائي ولم يصدر من البلدية أي شهادة حسب المتفق عليه وهذا نتج عنه ظهور مخالفات وتراكم مخلفات بناء أمام المباني الحديثة.