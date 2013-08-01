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صدور النسخة الجديدة لدليل أقسام تقنية الخرج

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صدور النسخة الجديدة لدليل أقسام تقنية الخرج صدور النسخة الجديدة لدليل أقسام تقنية الخرج

 عبدالله القرني (الخرج)

أصدرت الكلية التقنية بالخرج مؤخرا النسخة الجديدة لدليل أقسام الكلية الذي يهدف إلى تعريف الطلاب المتقدمين للقبول بالكلية والمتدربين المستجدين بالأقسام وأهدافها والتخصصات المتاحة فيها وتوضيح المجالات الوظيفية للخريجين.ويتوفر بالكلية خمسة أقسام رئيسية وهي: قسم التقنية الإلكترونية (تقنية الإلكترونيات الصناعية والتحكم الآلي)، وقسم تقنية الحاسب (البرمجيات ــ الدعم الفني ــ الشبكات)، وقسم تقنية المحركات والمركبات (محركات ومركبات)، وقسم التقنية الكهربائية (آلات ومعدات كهربائية ــ قوى كهربائية)، وقسم التقنية الإدارية (إدارة مكتبية ــ محاسبة).

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