375 مليونا للتشغيل والصيانة بجامعة الإمام

مريم الصغير (الرياض)

وقع مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل أمس الأول، عقد تشغيل المدينة الجامعية وصيانتها ونظافتها، إلى جانب برنامج تشغيل وصيانة ونظافة مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للطالبات بقيمة تجاوزت (375) مليون ريال مع إحدى الشركات الوطنية.من جهته، بين المشرف العام على الشؤون الفنية بالجامعة المهندس محمد بن عبدالعزيز الجريان أن عقد التشغيل والصيانة يستمر لمدة (60) شهرا ميلاديا من تاريخ تسليم الموقع، ويأتي المشروع على مرحلتين: الأولى بقيمة (240) مليون ريال، والثانية بقيمة (135) مليون ريال. وبين الدكتور أبا الخيل أن العقد يعتبر من أكبر عقود التشغيل والصيانة في تاريخ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ويستمر لمدة خمس سنوات، مشيرا إلى أن الاعتناء بمجال التشغيل والصيانة في مؤسسات الدولة يعد من أهم الأساليب والطرق للحفاظ على مكتسبات ومدخرات الوطن.وأكد مدير الجامعة بأن هذا العقد يأتي امتدادا لاهتمام القيادة الرشيدة بهذا الوطن المبارك وتوجيههم لكل قطاعات الدولة بضرورة الاعتناء والمحافظة على مبانيها وتجهيزاتها بأفضل الوسائل والأساليب في مجال التشغيل والصيانة وخصوصا المؤسسات التعليمية منها، ونوه بأن ما يحدث لهذا الوطن من رغد عيش وأمن واستقرار بفضل من الله عز وجل ثم تطبيق شريعة الله ثم من يفعل هذا الأمر وهم ولاة الأمر ــ حفظهم الله ــ وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبدالعزيز وسمو النائب الثاني الأمير مقرن بن عبدالعزيز ليجد أبناء هذا الوطن كل ما يسرهم وينفعهم ويحقق طموحاتهم.