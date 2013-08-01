بحث عمليات تأهيل المدارس

عكاظ (الرياض)

عقدت لجنة المتابعة الصيفية لأعمال التأهيل والترميم والصيانة بالإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض اجتماعها الرابع أمس الأول، برئاسة المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض الدكتور إبراهيم بن عبدالله المسند وذلك في قاعة الاجتماعات بالإدارة.وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة وهم الدكتور محمد السديري مساعد المدير العام للخدمات المساندة نائب رئيس اللجنة وفهد الصقيه مدير مكتب التربية بغرب الرياض أمين اللجنة، وحمود المشوح مقرر الاجتماع وجميع المهندسين المشرفين على عمليات الصيانة في المدارس وكذلك منسقي مكاتب التربية والتعليم. حيث تمت مناقشة سير العمل في أعمال الصيانة والترميم في المدارس ومدى جاهزية المدارس الخاضعة للترميم لاستقبال الطالبات والطلاب بداية العام الدراسي القادم. وقد وجه الدكتور المسند بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم قبل بداية العام الدراسي لضمان انطلاقة مميزة لأبنائنا الطلبة والطالبات.