خطة أمنية للانتشار في أماكن احتفالات العيد

منصور الشهري (الرياض)

وضعت شرطة منطقة الرياض كافة إمكاناتها البشرية والآلية للعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام، حيث أعدت لذلك الخطط الميدانية التي ستطبقها منذ بداية الإجازة، لاسيما أن هذه الفترة من كل عام تشهد عادة تزايدا في أعداد المتسوقين ومرتادي الأسواق والمجمعات التجارية لشراء مستلزمات عيد الفطر المبارك.وأوضحت شرطة منطقة الرياض أن مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود بن عبدالعزيز الهلال عقد اجتماعا بالقيادات الميدانية والأمنية وتدارس معهم الخطط التي سيتم تطبيقها خلال هذه الإجازة واحتفالات عيد الفطر المبارك، واستمع لآرائهم ومقترحاتهم حيث تم التأكيد على ضرورة تقديم الخدمات الأمنية والمرورية للمواطن والمقيم بالطريقة المثلى، والمساهمة بفعالية في إنجاح فعاليات عيد الفطر، وضرورة التواجد الميداني للقيادات الميدانية مع كافة العناصر المشاركة ميدانيا.وقد أشرف مدير الشرطة على تنفيذ البروفات الأولية والوقوف على الاستعدادات، للتأكد من جاهزية القوات والإدارات الميدانية، كما تم وضع كافة الاستعدادات في مراكز الشرط في المحافظات والقرى وتجهيز الخطط المعدة بهذا الشأن.وقد شدد مدير شرطة منطقة الرياض على ضرورة تواجد القيادات في الميدان وتحقيق الانتشار الأمني الجيد عند مصليات العيد والمناطق الحيوية. يذكر أن المواقع التي سيشملها الانتشار الأمني تعد هي الأكثر ازدحاما وكثافة مرورية، والأكثر ارتيادا من جانب المواطنين والمقيمين، بغية تسهيل حركة السير والتنقل، ولضمان عدم حدوث ما يعكر ابتهاج المواطنين بهذه المناسبة السعيدة كما سيتم هذا العام تطبيق خطط أمنية لمراقبة المحلات والأسواق التجارية في مختلف أنحاء العاصمة والأحياء السكنية ومصليات العيد.