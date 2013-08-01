عبايات خليجية بلمسة مغربية

عرضت المصمّمة أماني المغربيّة المقيمة بدبي مجموعة من العبايات الخليجية ذات اللمسة المغربيّة. وقد أدخلت على العبايات تطريزات بخيوط الذهب وبعض التنميقات الخاصّة بالزخرفة التقليديّة. وكانت مساهمة المصمّمة في هذا العرض، إلى جانب مصمّمين آخرين، إحياءً لحفلة خيريّة، لفائدة العصبة المغربيّة للطفولة التي تُعنى بالأطفال في وضعيّة صعبة

تقول أماني لـ"سيدتي نت": "بما أنّني أعيش في دبي، تأثرت كثيراً بنمط الزيّ الخليجيّ الذي تعدّ فيه العباية زيّاً أساسيّاً، مثل حال الجلابية عندنا في المغرب. أردت أن أمزج ثقافة المغرب والخليج في هذا العرض، لأمنح العباية التي تُقبل عليها المغربيّات أيضاً، نفساً جديداً، بلمسة الصناعة التقليديّة المغربيّة، حيث تتميّز بغنى وتنوّع زخارفها التي تحكيها يد الصانع المغربيّ بمهارة".