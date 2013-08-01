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استوحي من جرأة منى زكي بطلة "آسيا"

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استوحي من جرأة منى زكي بطلة "آسيا" استوحي من جرأة منى زكي بطلة "آسيا"

اعتدنا على النجمة منى زكي أن تطل علينا بأدوار تعكس جرأتها. كما اعتدنا على إطلالاتها المميزة وذوقها الأنيق في اختيار أزيائها. وهي تواصل إبهارنا من خلال دورها المتميز في مسلسل "آسيا" الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، والذي تظهر فيه منى بأكثر من "لوك". حيث تلعب دور امرأة متزوجة تعمل في الرسم والفنون التشكيلية، ولكن علاقتها بزوجها الطبيب تشوبها الخلافات الدائمة وعدم القدرة على التواصل، وتتعرّض بعد ذلك لحادثة تفقد على أثرها الذاكرة، فتتغيّر حياتها تماماً لتعمل راقصة بأحد الكازينوهات الليلية، الأمر الذي يفرض عليها أن تظهر بأزياء متنوعة وجريئة.
إلا أن هذه الجرأة في اختيار الأزياء، لا تقتصر على دورها في مسلسل "آسيا". فمنى فنانة تهوى التجدّد والتميّز في حضورها دائماً، وهذه الصور المرفقة تظهر مدى عشقها للموضة.

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سيدتي