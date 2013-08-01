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رصد 1090 مخالفة على أنشطة النقل

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رصد 1090 مخالفة على أنشطة النقل رصد 1090 مخالفة على أنشطة النقل

 ثامر قمقوم (عرعر)

نفذت الإدارة العامة للطرق والنقل بمنطقة الحدود الشمالية خلال الفترة الماضية حملات تفتيشية واسعة النطاق على أنشطة النقل بمتابعة ودعم من لإمارة منطقة الحدود الشمالية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كأمن الطرق والمرور. وكشف المدير العام لأمن الطرق بالمنطقة المهندس مطلق الأسمر الشراري لـ«عكاظ» عن تطبيق غرامات وصلت إلى 800000 ريال، مؤكدا أنها تنوعت ما بين ممارسة النشاط بدون ترخيص ووقوف المرطبات أمام المحلات في عدد من أنشطة التأجير ونشاط نقل ترحيل البضائع.وعن تفاصيل المخالفات، قال المهندس الشراري إن الموازين الثابتة والمتحركة رصدت 1090 مخالفة وثلاث مخالفات لمنشآت تزاول النشاط بدون ترخيص مع إغلاق تلك المنشآت ومخالفة واحدة لنشاط تأجير السيارات متمثلة في تغيير الموقع دون أخذ الموافقة من الجهة الرسمية وتم ضبط مخالفتين لنشاط تأجير السيارات لمخالفتها اشتراطات البلدية والفنية لمواقع التأجير وإيقافها أكثر من مركبتين أمام المكتب. وكشف مدير عام النقل عن أبرز المخالفات التي تم ضبطها وهي ممارسة النشاط قبل الحصول على الترخيص وزيادة الوزن وإيقاف أكثر من مركبتين أمام المكتب.وحذر الشراري المنشآت الخاصة بالنقل من عدم تطبيق الأنظمة الخاصة بالتأجير والحرص على تطبيق الاشتراطات الخاصة بالنقل وفق الأنظمة والتعليمات للاستفادة من وسائط النقل بما يعود بالنفع على الوطن والموطن.

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