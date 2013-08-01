مدير شرطة القريات يتعرف على الخطط الأمنية والمرورية للعشر الأواخر

عبدالعزيز المشـيطي (القريات)

تفقد العميد سعود حوري الرويلي مدير شرطة القريات المكلف، مقر الدوريات الأمنية بالمحافظة، وكان في استقباله قائد الدوريات الأمنية الرائد عبدالرحمن دحيميل الشراري، والذي أطلعه على الخطط الأمنية، وعلى الإنجازات الأمنية المحققة.كما تفقد الرويلي مركز العمليات، وأعرب عن شكره لشعبة الدوريات الأمنية وجميع العاملين فيها على النجاحات الأمنية والجهود المحققة، وحثهم على بذل مزيد من الجهود في سبيل خدمة المواطن والمقيم بالقريات.وزار العميد الرويلي مواقع دوريات المهمات والواجبات وتفقد المواقع ميدانيا يرافقه قائد القوة بالمحافظة النقيب بشير الجبل واستمع خلال الجولة عن خطة العشر الأواخر، موضحا النقيب الجبل أن الخطة اشتملت على جميع النواحي الأمنية والمرورية وروعي فيها جميع الجوانب الإنسانية والاجتماعية، وشملت الخطة جميع أرجاء المحافظة، حيث تم دعم دوريات المهمات بالعدد المناسب من القوى البشرية والآليات والأجهزة وذلك بتوجيهات مدير شرطة المنطقة العميد عبيد الدعرمي.وبين الجبل أنه تم خلال اليومين الماضيين ضبط عدد من المطلوبين في قضايا جنائية، وفي نهاية التفقد ثمن العميد الرويلي جهود قوات المهمات في تتبع والإطاحة بالمطلوبين وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء.عقب ذلك، وقف الرويلي ميدانيا مع مدير مرور القريات العميد علي العليط واستمع العميد الرويلي من مدير شعبة السير الرائد صقر السبيله إلى شرح لخطة المرور للميدانيين، والمعدة للعشر الأواخر والتي تم تطبيقها منذ أول أيام هذا الشهر المبارك.وأوضح أن الخطة المرورية أهمها تواجد الأفراد داخل الأسواق وإغلاق بعض التقاطعات التي تسبب الاختناقات وتحويل بعض مسارات الشوارع الداخلية للأسواق إلى مسار واحد وتكثيف الدوريات السرية داخل أحياء المحافظة والأسواق العامة لمنع أي تجاوزات قد تحدث.كما أكد السبيلة أن إدارة المرور تعمل بطاقم كبيرة يصل إلى 95 فردا وضابطا لإنجاح خطته المرورية لعيد الفطر المبارك لهذا العام 1434هـ.