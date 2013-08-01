إعادة طرح استثمار سوق الخضار بطريف

محمد الموزن (طريف)

وافق المجلس البلدي بمحافظة طريف على إعادة طرح استثمار سوق الخضار مع وضع شروط لتطوير وتأهيل الموقع.كما وافق المجلس في جلسته الثانية والثلاثين برئاسة رئيس المجلس البلدي ماجد بن حمود الرويلي على مقترح بلدية محافظة طريف ولجنة الاستثمار بالمجلس البلدي بمحافظة طريف بخصوص تعديل في بعض المواقع الاستثمارية لتتوافق مع الاشتراطات والمعايير (منتجع ومطعم وسوق تجاري ــ مستشفى أهلي ــ مدرسة أهلية مرفق بلدية ــ قصر أفراح ــ ملعب استثماري ــ سكني ــ تجاري).ووافق المجلس على مقترح بلدية محافظة طريف بوضع آلية لواجهات المحلات التجارية بالشارع العام وشارع عائشة بنت أبي بكر الصديق على أن يكون التشطيب الخارجي للمحلات التجارية من الحجر (الصناعي الطبيعي) أو ألواح الألمنيوم «كلادينج».