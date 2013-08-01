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«أمواج العروس» مرمى للنفايات يطوق مستشفى الشمال

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«أمواج العروس» مرمى للنفايات يطوق مستشفى الشمال «أمواج العروس» مرمى للنفايات يطوق مستشفى الشمال

 رمزي عبدالجبار (جدة)

قبل أن أتجول في شوارع مخطط الأمواج في جدة كانت ترتسم في ذاكرتي صورة رومانسية لهذا الحي، غير أن هذه المشاهد سرعان ما تبددت وأصبحت هشيما تذروه الرياح حينما بدأت خطواتي تدب في هذا الحي الذي يفتقد لأبسط الخدمات، رغم أنه يفصل بينه وبين أطول برج في العالم شارع يتيم ولكن لم يشفع له الموقع أن يحتل الصدارة في الحصول على الخدمات.وأجمع عدد من سكان المخطط أنهم حينما اشتروا قطع أراض في هذا الموقع كانوا يعتبرون أنفسهم من المحظوظين لاسيما أن الحي يمتاز بموقع استراتيجي وقريب من البحر ويختلف عن الأحياء القديمة في جدة، ولكن بعد أن اشتروا قطعهم السكنية اكتشوفوا ــ حسب قولهم ــ أن الحي تنعدم فيه الخدمات الضرورية.«عكاظ» تجولت في الحي وتلمست معاناة أهالي حي مخطط الأمواج القريب من مستشفى شمال جدة، إذ أجمع سكان المخطط على أن الإهمال يضرب أطنابه في الحي، حيث إن الشوارع غير مسفلتة ناهيك عن انتشار المخلفات في المخطط دون حسيب ولا رقيب، كما أن الطرق أغلقت بسبب تراكم الأتربة.واستطرد الأهالي أن أحلامهم تبخرت وأنهم منذ ثلاث سنوات يعيشون على هذا الوضع، مؤكدين أن الكثير من أصحاب المنازل الجديدة فكروا في الهروب من الحي الذي، رغم أن الحي يفصله عن أكبر برج في العالم يجري إنشاؤه حاليا شارع واحد.وبين كل من محمد العمري وحسن السعيد وصالح المقبول أن حي الأمواج كان بمثابة حلم للعديد من السكان ولكن بعد أن سكنوا في الحي اكتشفوا الحقيقة المرة وأن أحلامهم تبخرت وذهبت أدراج الرياح، داعين في نفس الوقت الجهات المختصة إلى تفعيل الخدمات في الحي، متسائلين في نفس الوقت عن أسباب إهمال محافظة جدة لتنظيم الشوارع وإنارتها اتساقا مع المشاريع التنموية والتطويرية التي تشهدها العروس.بدورها هاتفت «عكاظ» المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة المهندس سامي نوار غير أنه لم يرد على الاتصالات المتكررة.

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