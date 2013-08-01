فتح طريق مكة - بريمان السريع بطول 30 كيلومترا

أعلنت وزارة النقل عن فتح الطريق الجديد المؤدي إلى مكة المكرمة انطلاقا من جسر بريمان بمحافظة جدة.

> وقال مدير عام النقل في منطقة مكة المكرمة المهندس محمد توفيق إن بإمكان المسافرين استخدام الطريق الجديد الذي يبلغ طوله 28 كم، حيث تم الانتهاء منه حتى تقاطع طريق الهجرة مكة المكرمة.

> وقال إنه يمكن للقادمين من شمال جدة ومطار الملك عبدالعزيز الدولي أن يسلكوا هذا الطريق، مما يخفف الضغط على طريق الحرمين وطريق مكة المكرمة جدة السريع، حيث يشهد هذان الطريقان كثافة في حركة السير في هذه الايام.

> وبين المهندس مدني أن هناك كثيرا ممن يستخدموا الطريق الذي يمر بهدى الشام والجموم وهو مزدوج وسريع في كل اتجاه أربعة مسارات، مشيرا أن هناك تحويلة قبل التقاطع مع طريق الهجرة التي تؤدي لمسار الطريق لمكة المكرمة، لحين الانتهاء من التقاطع هو عبارة عن جسر.

> وعن الطريق الدائري بجدة اوضح المهندس مدني أن الطريق يبدأ من تقاطعه مع طريق الملك فيصل بالكورنيش الجنوبي باتجاه الشرق بطول 17 كلم، ثم يتجه شمالا حتى طريق عسفان، ويعبر مدينة جدة على بعد يتراوح بين 4 ـ 6 كيلو مترات شرق طريق الحرمين، ثم يتجه شمالا حتى ذهبان على شاطئ البحر بطول إجمالي قدره 115 كلم. وكشف مدير عام الطرق، عن أنه تم الانتهاء من مشروع إنشاء تقاطع على طريق المدينة شمال جدة بتكلفة 165 مليون ريال وإنشاء تقاطع على طريق جدة ـ جازان تقاطع دوار المعارض بتكلفة 42.747.250 ريالا، وإنشاء تقاطع على طريق المدينة شمال الرحيلي المرحلة الأولى بتكلفة 24.500.700 ريال وطريق الحمى الأمني لجامعة الملك عبدالله بثول الجزء الشرقي بتكلفة 77 مليون ريال وإنارة الجزء المتبقي من طريق المدينة حتى جامعة الملك عبدالله بثول مع وصلة الطريق المؤدي للجامعة من تقاطع القضيمة وطريق عسفان بتكلفة 165 مليون ريال.

> وقال المهندس مدني، إن هناك مشروع استكمال الطريق الذي يبدأ من تقاطع بريمان حتى طريق مكة المكرمة ـ المدينة المنورة السريع بتكلفة 140.641.246 ريالا ومشروع ربط جسر الخير بطريق الملك فيصل بجدة مع التقاطع بتكلفة 405.417.78 ريالا وتحسين تقاطع الصالة الملكية على طريق المدينة ضمن تكاليف الطريق الدائري الجزء الأول وازدواج الطريق داخل مستشفى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بجدة وانشاء تقاطع على طريق مكة المكرمة القديم بتكلفة 63.123.100 ريال، إلى جانب إنشاء طريق لربط مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وما يلزمها من تقاطعات بتكلفة 249.670.000 ريال واستكمال جسر لربط شارع الأربعين بحي الروابي وتقاطع قويزة بتكلفة 70 مليون ريال واستكمال الطريق الذي يبدأ من تقاطع بريمان حتى طريق مكة المكرمة المدينة المنورة بتكلفة 850 مليون ريال.

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