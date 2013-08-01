العروس بلا إشارات مرورية .. وانتظروا مفاجأة شارع الستين

استقبلت «عكاظ» حزمة من الشكاوى بسبب الاختناقات المرورية في محافظة جدة خاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان الجاري وتخوفهم من زيادة الضغط بالشوارع في نهاية الشهر وفي أيام عيد الفطر المبارك ما قد يتسبب في حبسهم داخل منازلهم وعدم الاستمتاع بما تبقى من شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك.

> «عكاظ» توجهت إلى مدير مرور محافظة جدة العميد وصل الله الحربي وطرحت عليه مشاكل مستخدمي الطرق وتساؤلاتهم لمعرفة الحلول التي تحد من الاختناقات والزحام في شوارع العروس، فأوضح أن العروس ستكون بلا إشارات مرورية وأن هناك آلية لدعم انسيابية السير في شارع الستين وذلك بعد إزالة دواري الدراجة والفلك.

> وكان مدير مرور محافظة جدة استقبل «عكاظ» وأبدى استعداده على الفور للنزول ميدانيا لشوارع محافظة جدة الرئيسية والفرعية والطريق الدولي وطريق المدينة وشارع فلسطين وطريق الملك عبدالعزيز وطريق الحرمين وشارع التحلية وشارع الأمير ماجد في جولة مفاجئة استمرت من الساعة الثالثة ظهرا وحتى أذان المغرب عند الساعة السابعة مساء، لمعرفة ما يدور في شوارع المحافظة وما هي التنظيمات التي تقوم بها إدارته والعمل الذي تم تحقيقه في شهر رمضان المبارك، والاستعدادات لليلة 27 وعيد الفطر المبارك.

> وبالفعل انطلق مدير مرور محافظة جدة العميد وصل الله الحربي برفقة «عكاظ» بدءا بالطريق الدولي خط الساحل والكشف عن تمركز الدوريات الأمنية فيه لمنع السرعة الزائدة وفك الاختناقات التي تسببها الحوادث، ورصد مخالفات على المركبات والشاحنات المخالفة التي تسير في الطريق الدولي لتدخل إلى محافظة جدة في الأوقات غير المسموح بها.

> وأوضح العميد وصل الله الحربي أن الشاحنات الكبيرة غير مسموح لها السير في شوارع جدة في شهر رمضان المبارك إلا عند الساعة الثانية صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا، نظرا لأن هذا التوقيت تقل فيه الحركة من قبل الأهالي والزوار، وأضاف تقف المركبات الكبيرة عن الحركة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى السابعة مساء، ثم تعاود الحركة لمدة ساعتين فقط حتى الساعة التاسعة مساء، ويقف سيرها فتعاود ذلك الساعة الثانية صباحا.

> وأفاد العميد وصل الله الحربي أنه يستثنى من تلك المركبات الكبيرة صهاريج مياه التحلية فيسمح بسيرها في شوارع جدة على مدى 24 ساعة، وكذلك مركبات نظافة الأمانة، أما بالنسبة لشاحنات الغاز والوقود فهي مستثنية بشروط وتحديد أوقات متفق عليها، ومن يخالف ذلك يحاسب.

> وشاهدت «عكاظ» أثناء الجولة في منتصف الطريق الدولي حفر خنادق تمنع الدورانات والعودة مرة أخرى، فسألته عن ذلك فأفاد بأنها وضعت خصيصا للحد من الحوادث والكوارث التي تسببه والمآسي والوفيات والعاهات، وأفاد بأن إدارته استحدثت تلك الخنادق بالتعاقد مع شركة متخصصة، وبالفعل أتت نتائجها سريعة ففي شهر رمضان لم تحدث إلا حالة وفاة واحدة ونسبة الإصابات تقلصت للنصف تماما، والإصابات تكاد تكون طفيفة ولا توجد حوادث مسببة لعاهات مستديمة ولله الحمد.

> وأضاف: لدينا جهاز للكشف عن موقع الحوادث حتى يتسنى لنا الوصول سريعا للموقع ومعالجة الحادث ومنع تعطيل السير.

> ثم انطلقت «عكاظ» برفقة مدير مرور محافظة جدة إلى طريق الملك عبدالعزيز الذي بدا بحلة جديدة وانسيابية غير اعتيادية في شوارع العروس، بعد إلغاء إشارات المرور تماما فأصبح طريق الملك حرا انسيابيا.

> وكشف مدير مرور جدة العميد وصل الله الحربي أن الخطة المقبلة ستجعل شارع الستين كطريق الملك حرا انسيابيا لا توجد فيه إشارة واحدة بعد الانتهاء من المشاريع القائمة والتي ستقام فيه والاستغناء عن دوار الفلك والدراجة.

> وأشاد مدير مرور جدة بدور أمانة محافظة جدة بالتجاوب السريع مع اقتراحات ومطالب إدارته وسرعة تنفيذها وإنجازها الذي ساهم في تخفيف الزحام والاختناقات في جدة، وتسهم في المستقبل القريب في انسيابية أكثر ومنع تكدس السير تماما الذي يحدث في جدة بسبب ضيق بعض الشوارع وعدد سكان جدة الكبير وزوارها الكثر بسبب حب الناس لجدة.

> وأوضح مدير المرور أن من ضمن الخطط التي تنوي تنفيذها إدارته الاستغناء تدريجيا عن إشارات المرور حتى تصبح جدة بلا إشارات للحد من الزحام ومنعه تماما. وأضاف: من طريق الملك عبدالعزيز إلى طريق مكة/ جدة القديم لا توجد أي إشارة في الوقت الحالي، ما أحدث تغييرا ملحوظا في الطريق وسرعة السير فيه، وكذلك طريق الأمير ماجد الذي أصبح حرا أيضا بلا إشارات مرورية.

> وأوضح العميد الحربي أن في العشر الأواخر من رمضان ستخرج كل قوات المرور إلى الميدان وستكثف لمتابعة سير الحركة في شوارع العروس خاصة من الساعة التاسعة حتى الثالثة فجرا وذلك بدعمها بـ 265 دورية.

> ولاحظت «عكاظ» أثناء الجولة تمركز عدد كبير من دوريات المرور عند الإشارات الضوئية، وسألت العميد عن سبب ذلك فأوضح بأنها تتمركز عند الإشارات التي لا يوجد فيها ساهر لرصد مخالفات قطع الإشارة وغيرها، وأوضح مدير المرور أن بإمكان المركبات المتصادمة في شوارع محافظة جدة التحرك من مكانها وعدم التسبب في تعطل السير وشل الحركة والزحام الخانق الذي تحدثه نتيجة ذلك، وأفاد بأن ذلك لا يعطل سير التأمين ونسبة الخطأ على المركبات، بل بإمكانها التحرك والوقوف جانبا حتى يأتي جندي المرور على الفور لمعاينة الحادث ومن ثم توجيهه للإدارة بشأن تقدير الخطأ للتأمين.

> يشار إلى أنه خلال جولة «عكاظ» على شوارع جدة رصدت تواجد دوريات المرور بكثرة في الشوارع وبجوار المولات والمراكز التجارية.

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