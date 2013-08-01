إنشاء 5 مبانٍ بـ «الصحة النفسية»أحدها خاص بكبار السن

بتكلفة 5 ملايين ريال وعلى حساب «الموارد الذاتية»

عمرو سلام (جدة)

اعتمد مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور سامي باداود، مشروع إنشاء خمسة مبانٍ جديدة في مستشفى الصحة النفسية بتكلفة 4.8 مليون ريال، تسدد من حساب إدارة الموارد الذاتية بصحة جدة، وأكد مدير إدارة الموارد الذاتية بصحة جدة صالح غالي الحربي أن المشروع يتضمن إنشاء مبنى خاص للمرضى المنومين في مستشفى الصحة النفسية من كبار السن ومبنى آخر لوحدة الطوارئ، بالإضافة إلى ثلاثة عنابر (أ، ب، ج) للمرضى، وبما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى النفسيين المنومين والمراجعين في مختلف الأقسام بمستشفى الصحة النفسية بجدة.ولفت الحربي، إلى أن هذا المشروع يعد الأضخم على مستوى المملكة من حيث التكلفة الممولة من إيرادات الموارد الذاتية في مرافق وزارة الصحة، مؤكدا استفادة مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة من المبالغ المالية في صندوق الموارد الذاتية في تمويل إنشاء العديد من المشاريع الصحية، وتنفيذ العديد من المناشط التوعوية الصحية التي تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع، وبما يضمن توفير الراحة والرفاهية لكافة المواطنين تنفيذا للتوجيهات السامية الكريمة الهادفة دوما إلى خدمة المواطن والسهر على راحته.