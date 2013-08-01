بر الفرعة بني سار تكفل 490 يتيماً

عبد الخالق ناصر الغامدي (الباحة)
في بادرة خيرية استهدفت آلاف الأسر الفقيرة والمحتاجة نفذت جمعية البر الخيرية بقرى الفرعة بني سار حملة «بدعمكم نرسم البسمة»، مواكبة مع أيام شهر رمضان المبارك، والتي ساهمت في إقامة مشروع إفطار صائم في 13 موقعا إضافة لمستشفى الملك فهد بالباحة والمرابطين من رجال الدوريات الأمنية ووزعت أكثر من ألف سلة غذائية على الأسر المستفيدة واليتامى.وكشف أمين عام الجمعية علي جمعان سرور، أن الحملة ساهمت في توزيع سلات رمضان الغذائية لعدد 490 يتيما و 650 أسرة، وإقامة مشروع إفطار صائم في 13 موقعا بموافقة من الجهات ذات الاختصاص وبعدد وجبات يفوق 14700 وجبة، وكذلك المساهمة في إفطار صائم بمداخل ومخارج المنطقة بالتعاون مع فريق بيادر والذي يستهدف 10 آلاف صائم، حيث نستهدف بوجبات الإفطار ما يقارب من 25 ألف صائم وبتكلفة إجمالي 198000 ريال.وأضاف ساهمت الجمعية مع وزارة التربية والتعليم في إقامة دورات وبرامج لكل من مجمع تحفيظ القرآن الكريم وثانوية الزهراء بالباحة، وإقامة برنامج متلازمة داون بالتعاون مع فريق بيادر التطوعي للبنات والذي يهدف لتوعية الأهالي بكيفية التعامل مع هذه الفئة، والإعداد والمشاركة في إقامة ملتقى الربيان النسائي الأول في مجمع الربيان للبنات، وكذلك المشاركة في تنفيذ ملتقى نادي الأثمة الاجتماعي للنساء بمقر المجمع التعليمي للجمعية، إضافة إلى برنامج تدريب المقبلات على الزواج بالشراكة مع كل من لجنة التنمية الاجتماعية بالعقيق، لجنة التنمية الاجتماعية بقرن ظبي، لجنة الزواج الجماعي ببني سار، وتفعيل برنامج وقف الوقت في مرحلته الأولى والتي اقتصر العمل فيها على فئة الشباب.وكشف سرور أن الجمعية التي تقود العمل الخيري في قرى الفرعة التابعة للباحة حيث تم تغذية بطاقات المستفيدين بمبلغ 254400) ريال خلال العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وتوزع قسائم شرائية للأيتام ضمن برنامج فرحة العيد بمبلغ 147000 ريال، حيث تعمل على إيصال المعونات العينية للأسر بشكل مستمر وإلى مواقع سكنها مباشرة، والمتابعة المستمرة لحالات الأسر والوقوف على وضعها أثناء توزيع المعونات، وتهدف إلى إيجاد حلقة وصل مستمرة بين المستفيد والجمعية لمواكبة متطلباته ومحاولة تقديم معونة مجزية، وتعمل على تنمية مهارات أفراد الأسرة عن طريق إحداث مشاريع خيرية رياض أطفال، تدبير منزلي، حاسب آلي، خياطة نسائية ومحو أمية وغير ذلك من المشاريع المفيدة كبيت الباحة للإنتاج الأسري التي صدرت الموافقة عليه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لتكوين أسر منتجة.كما تساهم الجمعية في رأب الصدع الأسري لتعود المحبة والصفاء وذلك عن طريق دار الحماية الاجتماعية بمنطقة الباحة والتي تشرف عليها الجمعية ولجنة أقيمت لهذا الغرض لجنة إصلاح ذات البين، وتتولى دعم أنشطة الشباب من رياضة وثقافة عامة.