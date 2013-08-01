قبول 21 موظفا في التشغيل الذاتي بمستشفى بلجرشي

عبدالخالق ناصر الغامدي (الباحة)

وافقت وزارة الصحة على قبول (21) موظفا في برنامج التشغيل الذاتي لمستشفى بلجرشي العام الجديد.وبين المساعد المالي والإداري بالشؤون الصحية بالباحة على سفر الغامدي أن الموظفين المقبولين هم (ماجد سعدي على الغامدي، فني حاسب آلي)، (فايز غرم الله سالم الغامدي، فني حاسب آلي)، (فهد سعيد أحمد الغامدي، فني حاسب آلي)، (عبدالله أحمد جمعان الزهراني، ناسخ آلة بلغتين)، (صلاح سالم سعيد الجنة الغامدي، ناسخ آلة بلغتين)، (سامي عبدالرحمن صالح الغامدي، ناسخ آلة بلغتين)، (حسين علي أحمد الغامدي، سكرتير تنفيذي)، (معاذ عبد العلي عبدالله العمري، سكرتير تنفيذي)، (حمد صالح مهدي آل جواد، سكرتير تنفيذي)، (سامي صالح علي الزهراني، سكرتير تنفيذي)، (حسام محمد حامد الشاطي، فني وسائل سمعية وبصرية)، (أمل مصيبيح باني البقمي، فني إحصاء)، (مجدي عبدالقادر محمد، أخصائي قيادي)، (علي محمد علي العبيدي، رواتب وحسابات)، (هزاع أحمد صالح السلس الغامدي، رواتب وحسابات)، (سعيد سهيل عوض الغامدي، موظف شؤون موظفين)، (محمد عبدالله أحمد الغامدي، موظف شؤون موظفين)، (سلمان علي حمدان الغامدي، موظف شؤون موظفين)، (عبدالعزيز عطية علي الزهراني، موظف شؤون موظفين)، (سراج صالح حميد الغامدي، مأمور مشتريات)، (عادل ضيف الله عائض الزهراني، أمين صندوق).